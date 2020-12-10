樹中有樹 深坑國小就地學生態

新北深坑國小校長郭雄軍保留校內傾倒大樹作為跨領域教學素材。 圖／新北市深坑國小 提供

說起深坑，除了豆腐料理，坐落老街入口的大樹也吸引不少遊客駐足。新北深坑國小結合地方傳說，把自老街移植到校內的老樹當成活教材，鼓勵孩子認識在地，親近自然。

深坑國小附幼主任簡茉莉表示，從地方耆老口中得知，數十年前深坑老街上有數棵茄苳樹，其中一顆因道路拓寬，移植到深坑國小校園。

多年後，這棵傳說中的茄苳樹無聲無息的消失了，轉而長出碩大的正榕和雀榕，合體形成「雙榕攣生兄弟」。

今年五月一場大雨，一聲巨響下大樹傾倒，大樹的身世跟樹齡引起校內師生熱烈討論，還有學生質疑「為什麼不把它移走」，校長郭雄軍認為，「為了讓孩子了解生物與環境之間密不可分的關係，以及棲地的重要性，我們選擇讓大樹的故事延續」。

後續當校方找人鋸開正榕的主幹，才赫然發現樹幹中被雙樹包夾的茄苳樹，森林的絞殺和纏勒現象，在深坑國小校園真實上演。

教務主任陳瑞玲補充，深坑師長把此樹當成最好的活教材，除了融入自然科，藉此說明自然界植物特有的絞殺現象，也鼓勵學生思考傾倒原因，「雨下太大所以倒了」、「樹葉太多太重了」，學生提出各種見解，老師也機會教育告訴孩子「裡面有很多生物的家，所以要保留下來」。也有老師當成數學領域題材，請同學量測樹圍有多少，藉此推估纏勒的時間有多久。