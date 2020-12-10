不贊成狗頭鍘進入校園 王婉諭：包青天檢審不分反法治

時代力量立委王婉諭昨晚在臉書表示，台南市某小學學校設置了青天三鍘刀的大公仔，宣稱要將電視劇「包青天」裡的虎頭鍘、狗頭鍘、尚方寶劍等，成為法治教育的另類素材；但若教育孩童的方式，是把包青天時代的判刑模式搬移到現代，恐怕才是法治的崩壞，自己並不太贊成如此作法。

王婉諭說，能理解想將法治教育落實在校園中的動機，或許看似有趣幽默，但包青天其實是個審檢不分、違反控訴原則的反法治角色，尚方寶劍甚至還可以先斬後奏，當事人毫無救濟管道，這其實都離所謂的法治非常遙遠。

王婉諭指出，法治教育不該只停留在灌輸孩子守法就好，或透過這樣威脅、恐嚇的刑具，來意識到做錯事會被處以嚴厲的懲罰；真正的法治教育，應該是要教導孩子去思考法的脈絡，在理解後願意自發性地去遵守，甚至進一步地去思考每個法律的合理性。

王婉諭分享，平常自己也常常和孩子討論，「怎樣才是好人壞人」、「違法就一定是不對的嗎」等概念，這些事情都不是簡單的對或錯，好與壞的二分法；盡管是在和孩子討論的過程中，逐漸教他們如何學習思考、判斷常常花上許多時間，但站在教育的立場，這樣的過程是應該盡可能提供的，「教育，不能只想著好玩、速成、想著簡單就好」。