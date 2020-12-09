快訊

天雨路滑！南投交警隊重機訓練 小隊長打滑自摔送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力宇教育與奇美聯手 臺灣教育科技展人氣夯到爆

聯合新聞網 / 台北訊
力宇教育與奇美的數位學習體驗中心，在臺灣教育科技展人氣爆棚。力宇教育／攝影
力宇教育與奇美的數位學習體驗中心，在臺灣教育科技展人氣爆棚。力宇教育／攝影

今年在臺灣教育科技展，力宇教育與奇美聯手打造多功能數位學習體驗中心，結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，有「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技中心，現場人氣滿滿夯到爆。

在校園智慧教室的展區舉辦多場教學演示，搭配奇美86吋大型觸控顯示器，模擬實驗室真實教學，將複雜或危險的實驗，以3D互動的方式呈現，吸引許多教育工作者蒞臨現場觀看。

力宇教育董事長王崇旭表示面對5G時代，現在教育相關的軟體、硬體已非常完備，力宇教育將持續推出符合108課綱的優質教育內容，提供線上線下的完整解決方案。

臺灣教育科技展FB粉絲團：http:www.facebook.com/EdTechTW

力宇教育官方網站：http://leadu-edu.com

國立自然科學博物館 孫維新館長 蒞臨現場體驗3D互動實驗室教學。力宇教育／攝影
國立自然科學博物館 孫維新館長 蒞臨現場體驗3D互動實驗室教學。力宇教育／攝影

力宇教育與奇美的數位學習體驗中心，在臺灣教育科技展人氣爆棚。力宇教育／攝影
力宇教育與奇美的數位學習體驗中心，在臺灣教育科技展人氣爆棚。力宇教育／攝影

國立自然科學博物館 孫維新館長 蒞臨現場體驗3D互動實驗室教學。力宇教育／攝影
國立自然科學博物館 孫維新館長 蒞臨現場體驗3D互動實驗室教學。力宇教育／攝影

108課綱 語言 升學

相關新聞

突破逆境！視障生靠敏銳聽覺 開發音樂天賦

台北市教育局今天在松山工農舉辦「教育關懷獎」頒獎，表揚鼓勵突破逆境的學生，藉由自身事蹟成為同儕學習典範。石牌國小羅婕玲有...

影／中堅人才方案拍板 4年44億元支持學術中年

在研究領域耕耘十多年、學術成果明顯晉級的優秀「學術中年」，明年起也有經費更高的進階研究計畫可申請了。科技部今天發表學術中...

力宇教育與奇美聯手 臺灣教育科技展人氣夯到爆

今年在臺灣教育科技展，力宇教育與奇美聯手打造多功能數位學習體驗中心，結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，有「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技中心，現場人氣滿滿夯到爆。

教部擬鬆綁法規讓幼園可全日教外語 托盟籲別火上加油

政府推動2030雙語國家，為避免外界誤解幼兒園不能教英文，教育部10月中預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」第13條，...

民團指美語熱已發高燒 批教育部偷渡英語教育進幼兒園

托育政策催生聯盟上午舉行「幼兒園美語熱已經發高燒四十度！籲請家長保護小孩，政府慎勿火上加油！」記者會，召集人劉毓秀表示幼...

五私校停辦 董事會仍把持校產惹議

高教工會昨天指出，國內五所大專校院已停辦，但過程草率粗糙，嚴重損及師生權益，且五校董事會至今皆未解散，校產持續被董事會把...

支援偏鄉授課 搭機高鐵全補助

一○八課綱上路，卻傳出不少離島、偏鄉學校想開設第二外語課程，因學校交通不便，支援授課師資不易聘請。教育部國教署昨天指出，...

TIMSS調查台灣生科學、數學有進步

教育部昨天與全球同步公布二○一九國際數學與科學教育成就調查趨勢（TIMSS），台灣除四年級學生數學持平，四年級科學、八年...

教育部要用108課綱提升科學興趣 準備好了嗎？

教育部今天傍晚公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級（國二）生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯...

8755人連署要廢高中學習歷程檔案 教育部回應了

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，一名學生今年10月5日上公民政策平台提案廢除此制度，他...

嘉縣教育處長請辭給校長公開信：為問題找方法非找理由

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准，後天生效，今天發給全縣百餘位國中小及縣立高中校長公開信，針對學生學力提升，提出3項建議...

嘉義縣教育處長陳添丁請辭獲准 回任教育部專門委員

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭，後天生效，回任教育部機要專門委員，陳添丁以家庭因素向縣長翁章梁請辭3次，翁才勉予同意；記者...

熱門新聞

電子學名師陳龍英辭世 交大12日辦追思會

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

影／南一中校友傑出成就獎公布 7人中有4名醫師

五私校停辦 董事會仍把持校產惹議

【即時短評】大學審查學習歷程 公布多少規則才夠？

教育部要用108課綱提升科學興趣 準備好了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。