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力宇教育與奇美聯手 臺灣教育科技展人氣夯到爆
今年在臺灣教育科技展，力宇教育與奇美聯手打造多功能數位學習體驗中心，結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，有「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技中心，現場人氣滿滿夯到爆。
在校園智慧教室的展區舉辦多場教學演示，搭配奇美86吋大型觸控顯示器，模擬實驗室真實教學，將複雜或危險的實驗，以3D互動的方式呈現，吸引許多教育工作者蒞臨現場觀看。
力宇教育董事長王崇旭表示面對5G時代，現在教育相關的軟體、硬體已非常完備，力宇教育將持續推出符合108課綱的優質教育內容，提供線上線下的完整解決方案。
臺灣教育科技展FB粉絲團：http:www.facebook.com/EdTechTW
力宇教育官方網站：http://leadu-edu.com
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