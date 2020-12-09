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突破逆境！視障生靠敏銳聽覺 開發音樂天賦

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
先天視覺障礙的羅婕玲國小才5年級，有著超齡的成熟，向師長與媽媽表達感謝，讓媽媽哭紅了眼。記者鍾維軒／攝影
先天視覺障礙的羅婕玲國小才5年級，有著超齡的成熟，向師長與媽媽表達感謝，讓媽媽哭紅了眼。記者鍾維軒／攝影

北市教育局今天在松山工農舉辦「教育關懷獎」頒獎，表揚鼓勵突破逆境的學生，藉由自身事蹟成為同儕學習典範。石牌國小羅婕玲有先天視覺障礙，但她熱愛音樂和表演，對聲音敏銳度非常高；北投國小舒澤皓罹患發布瑞氏症，從小有末端間歇性疼痛或灼燒感，他透過拍攝影片讓更多人認識罕病，勇敢面對治療，未來當醫生研究自己的疾病，幫助自己也幫助他人；木柵高工晏緒恩因左臉種大國中時期被霸凌，但她更堅強，說「要努力活成自己喜歡的樣子」。

教育局舉辦一年一度的「教育關懷獎」頒獎典禮，表揚在逆境中還能不畏艱難持續努力的40位學生，頒發獎座和獎助金，鼓勵學生能有更多勇氣和正能量面對逆境，成為同儕典範。

就讀石牌國小5年級的羅婕玲患有先天性視網膜病變，婕玲受訪時表示，學習過程中有很多事情只能依靠觸覺和聽覺，同學和老師都很願意協助，她說上自然課的時候會有觀察課程，老師就會直接描述給他聽。

羅婕玲說，她和同學相處都很好，身邊的朋友都願意幫忙，在家裡也常常和媽媽聊天，把自己和外公外婆相處的趣事和媽媽說，也喜歡玩辦家家酒。羅媽媽說，婕玲因為對聲音敏銳，學習樂器也熱愛表演，喜歡音樂老師與視障班導師，所以婕玲還說未來想要當老師，幫助和她一樣的人。

羅婕玲最後對站在一旁的媽媽表示「我要謝謝你願意接受我眼睛不好，謝謝你們幫我找到這些資源（視障生資源）」，羅媽媽則是哽咽地對羅婕玲說「妳很棒，我很感動」。

就讀北投國小5年級的舒澤皓患有法布瑞氏症，會造成肢體末端間歇性疼痛、代謝功能異常舒澤皓甚至無法排汗，劇烈運動都沒辦法參與。舒媽媽表示，澤皓現在看起來和同儕沒有不同，是因為他一直都很努力面對疾病積極治療。

舒媽媽說，很多家長擔心無法替孩子保險，所以選擇不治療，而她和舒澤皓已經拍過宣導片，希望可以提醒家長讓更多罹患法布瑞氏症的孩子及早治療，才不會到最後身體機能都損壞，「治療才是面對疾病最好的辦法」。

而木柵高工2年級的晏緒恩，患有神經纖維瘤，左面會特別腫大。她回憶過去被霸凌的狀況，只是笑笑地說「國中就是會有很幼稚的行為」，晏緒恩表示，國二開始會有人因為疾病帶頭霸凌她，就是會有這些不成熟的同學。

晏媽媽也說，雖然後續有和學校與對方家長溝通，但是都沒有用，最後才提出霸凌申訴，「對晏緒恩來說，國二到國三是最辛苦的階段」。晏緒恩說，她會為了夢想繼續活下去，為社會做出貢獻，幫助面對困境的人突破逆境，努力活成自己喜歡的樣子。

北投國小5年級舒澤皓因罹患罕見疾病法布瑞氏症，每2週就要進醫院接受靜脈注射住院治療。記者鍾維軒／攝影
北投國小5年級舒澤皓因罹患罕見疾病法布瑞氏症，每2週就要進醫院接受靜脈注射住院治療。記者鍾維軒／攝影
木柵高工2年級的晏緒恩無畏曾經遭受霸凌，勉勵自己要「活成自己喜歡的樣子」。記者鍾維軒／攝影
木柵高工2年級的晏緒恩無畏曾經遭受霸凌，勉勵自己要「活成自己喜歡的樣子」。記者鍾維軒／攝影

教育局 北市

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