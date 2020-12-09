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民團指美語熱已發高燒 批教育部偷渡英語教育進幼兒園

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
托育政策催生聯盟上午舉行「幼兒園美語熱已經發高燒四十度！籲請家長保護小孩，政府慎勿火上加油！」記者會，召集人劉毓秀（中）批教育部偷渡英語教育進幼兒園。記者曾吉松／攝影
托育政策催生聯盟上午舉行「幼兒園美語熱已經發高燒四十度！籲請家長保護小孩，政府慎勿火上加油！」記者會，召集人劉毓秀（中）批教育部偷渡英語教育進幼兒園。記者曾吉松／攝影

托育政策催生聯盟上午舉行「幼兒園美語熱已經發高燒四十度！籲請家長保護小孩，政府慎勿火上加油！」記者會，召集人劉毓秀表示幼兒園的美語熱已經是高燒四十度陳年疫情，師資不合格等違法行徑四處可見，痛批教育部偷渡英語教育進幼兒園。

【中央社／台北9日電】

教育部日前預告刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科的外語教學」規定引熱議，托育政策催生聯盟今天批評，幼兒階段學習不應讓英語獨占，此舉恐讓幼保教育從根本受到傷害。

配合政府推動雙語國家政策，教育部日前預告「幼兒教保及照顧服務實施準則」修正草案，擬刪除第13條第7款「幼兒園不得採全日、半日或分科的外語教學」的規定，雖然教育部強調修正後執行方向與現行並無不同，但仍引起外界憂心，希望維持原條文，還給幼兒正常的學習權益。

托育政策催生聯盟今天也召開記者會針對此次預告法案表達反對立場，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀指出，台灣幼兒園美語熱已經到疫情的地步，「高燒到40度」。這個情況讓美語教學取代了本來應有的幼兒教育，其中最大問題是師資不合格，政府因應國家雙語國家政策，策略之一就是鬆綁相關教育法規，但刪除法規恐造成政策矛盾。

她舉例，幼兒教保及照顧服務實施準則明白規定應以統整方式來實施教保活動，不可以分科方式進行，也規定要從幼兒生活經驗跟在地生活取材，若對這麼小的小孩做全日美語教學，恐讓孩子跟生活斷裂。

劉毓秀指出，孩子在幼兒階段要學習的東西比英語多更多，重點是用孩子熟悉的語言與社會文化情境才是適切的教保安排，若將小孩硬生生抽出來、用不合格老師來進行全美語教學，會讓孩子跟生活情境脫節，過早讓小朋友脫離，喪失的就是跟語言發展同步進行的抽象思辯能力。

劉毓秀也提到，「英語教育不必偷跑，小三再學剛剛好」，過去曾有一篇刊登於國際期刊「認知」的文章就解答了什麼是學習第二語言的關鍵期，只要讓小孩在10歲至12歲之前開始學習第二語言者，都能達到最高程度，政府不應誤用雙語國家政策，將強迫幼兒學習美語的行徑、幼兒園違法行為及不合格的師資就地合法化。

多元教育家長協會常務監事石易平則指出，所謂雙語教學其實是強迫式全外語教學，她曾訪談國小學童家庭，有小孩在全美語幼稚園一說國語就會被打，或是小孩曾因在幼兒園階段學美語而缺乏中文練習機會，結果到小學看不懂數學應用題，父母才發現小孩子中文不好。

石易平強調，學齡前階段強迫英文學習，可能連人際關係、互動發展都會受到限制，對於教育部鬆綁法規前是否有做研究感到相當懷疑，且鬆綁法令可預期英語教學競爭會向下到學齡層，造成學齡前更不平等，造成家長恐慌，呼籲教育部應讓孩子有平等受教育的機會。

幼兒園 教育部 疫情

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