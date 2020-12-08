快訊

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

台北商大碩士班教師美貌驚人 上課學生搶拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部要用108課綱提升科學興趣 準備好了嗎？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯低於認識能力。本報資料照片
教育部公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯低於認識能力。本報資料照片

教育部今天傍晚公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級（國二）生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯低於認識能力。八年級生三成不喜歡科學，六成三對科學沒自信，兩項百分比都高於國際平均。教育部表示，將落實108課綱自然科探究與實作課程，改善學生學習疏離現況。

108課綱上路第二年，教育部準備好了嗎？外界評析，升大學制度和考試變革比國中會考大，高中端不得不動起來；國小無升學壓力，推動特色課程最快，相較之下，國中教師肩負升學壓力，是新課綱下動得最慢的一群。

鼓勵「動手做實驗」，是新課綱自然科最重要改變之一。108課綱規畫國中自然科三分之一改為探究實作，但第一線教師表示，實驗課秩序難管理，有老師認為在一般教室「講授實驗」較有紀律和效率，學生成績也沒因此往下掉，不需因新課綱調整教學。另外，實驗課要讓學生真正學到探究能力，而不只是動手玩器材，仰賴老師的引導教學能力。

我國校園實驗硬體設備也不如許多國家，台灣師範大學科學教育所教授邱美虹指出，國內中學沒有專責的實驗室管理員，建議政府投資這筆人事預算。中國大陸每12班就配一名專責人員。

實驗設備多寡也具城鄉差異。理化教師描述，都會學校設備充足，實驗課可落實分組實作。不過有些偏遠學校幾乎無實驗課，再加上教師流動率高，找不到實驗管理員。

另外，邱美虹表示，比起國中，國小更是扎根科學教育的好階段。小學生無升學壓力，能帶著「問號」看世界，上國中易變成「句號」。若要養成科學人才，國小階段首重觀察力培養，到國中邁入理論建構，高中階段練習解釋科學現象。

不過按2019年教育部師資培育統計年報，全台僅667名加註自然專長的小學老師；加註英語和輔導專業的老師都超過2000人。

邱美虹說，小學音樂課反而聘專業老師，而自然也是專業學科，引導學生「觀察」並找出自然現象規律，就仰賴專業教學能力，否則恐變成「看」現象，無法達到科學教育目標。她建議政府有效增加具自然專長的小學老師。

108課綱 教育部 升學

延伸閱讀

【即時短評】大學審查學習歷程 公布多少資料才夠？

嘉義縣教育處長陳添丁請辭獲准 回任教育部專門委員

2年來換2任…嘉縣教育處長陳添丁離職 教育部證實了

大學退場的絕路與放寬管制的生機

相關新聞

8755人連署要廢高中學習歷程檔案 教育部回應了

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，一名學生今年10月5日上公民政策平台提案廢除此制度，他...

TIMSS國際數學科學教育評比 台灣國二生排全球第二

教育部今與教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公告「國際數學與科學教育成就趨勢調查(TMISS)2019」調查結果，除了四...

代課師支援偏鄉校定選修 搭飛機或坐高鐵可核實全拿

108課綱上路，卻傳出不少離島、偏鄉學校想開設第二外語課程，因學校交通不便，支援授課師資不易聘請。教育部國教署今天表示，...

2年來換2任…嘉縣教育處長陳添丁離職 教育部證實了

嘉義縣府教育處長陳添丁傳出12月10日離職，未來將由副處長李美華暫代處長，嘉縣教育處長兩年來已換兩任。教育部證實，陳添丁...

教育部要用108課綱提升科學興趣 準備好了嗎？

教育部今天傍晚公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級（國二）生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯...

嘉縣教育處長請辭給校長公開信：為問題找方法非找理由

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准，後天生效，今天發給全縣百餘位國中小及縣立高中校長公開信，針對學生學力提升，提出3項建議...

嘉義縣教育處長陳添丁請辭獲准 回任教育部專門委員

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭，後天生效，回任教育部機要專門委員，陳添丁以家庭因素向縣長翁章梁請辭3次，翁才勉予同意；記者...

台灣國際教育旅行聯盟2.0 國中小也能參與

台灣國際教育旅行聯盟長期推動高中職生海外教育旅行，拓展學生國際視野，如今將再擴大成立2.0版本，將從原有515所高中及高...

5私校停辦董事會未解散 高教工會籲修改退場條例

高教工會表示，國內5所學校已經停辦，但過程草率粗糙，嚴重損及師生權益，且5校董事會至今皆未解散，校產持續被董事會把持，使...

下一個輪到誰？彰縣評估裁併偏鄉小校 教師和地方繃緊神經　

彰化縣下學年有6所偏鄉小校學生人數未達40人，縣政府教育處將開始評鑑，按照評鑑結果作為裁併校的參考，日前也召集小校校長討...

限75%甲等！6千教保員考績被迫輪流拿乙 竟出現輪值表

全國約有6000名公立幼兒園教保人員受限「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，即便整年無過失、表現良好，也和同事面臨「輪流...

幼師研習沒得請假還恐被罰錢 全教總籲給職場保障

公、私立幼兒園教保服務人員每年依法要參加18小時以上專業知能研習，但教保員平日都在園所照顧幼童，根本離不開園所，不少人只...

熱門新聞

110學測自然／別讓素養養成淪為口號 以實例解說自然素養命題脈絡

下一個輪到誰？彰縣評估裁併偏鄉小校 教師和地方繃緊神經　

8755人連署要廢高中學習歷程檔案 教育部回應了

中興大學計畫在中興新村設分校 教長：正進行最後評估

學習歷程審查 三重二不原則

限75%甲等！6千教保員考績被迫輪流拿乙 竟出現輪值表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。