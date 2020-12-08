教育部要用108課綱提升科學興趣 準備好了嗎？

教育部今天傍晚公布國際數學與科學教育成就趨勢調查，我國八年級（國二）生科學排名國際第二，不過學生科學應用、推理能力，明顯低於認識能力。八年級生三成不喜歡科學，六成三對科學沒自信，兩項百分比都高於國際平均。教育部表示，將落實108課綱自然科探究與實作課程，改善學生學習疏離現況。

108課綱上路第二年，教育部準備好了嗎？外界評析，升大學制度和考試變革比國中會考大，高中端不得不動起來；國小無升學壓力，推動特色課程最快，相較之下，國中教師肩負升學壓力，是新課綱下動得最慢的一群。

鼓勵「動手做實驗」，是新課綱自然科最重要改變之一。108課綱規畫國中自然科三分之一改為探究實作，但第一線教師表示，實驗課秩序難管理，有老師認為在一般教室「講授實驗」較有紀律和效率，學生成績也沒因此往下掉，不需因新課綱調整教學。另外，實驗課要讓學生真正學到探究能力，而不只是動手玩器材，仰賴老師的引導教學能力。

我國校園實驗硬體設備也不如許多國家，台灣師範大學科學教育所教授邱美虹指出，國內中學沒有專責的實驗室管理員，建議政府投資這筆人事預算。中國大陸每12班就配一名專責人員。

實驗設備多寡也具城鄉差異。理化教師描述，都會學校設備充足，實驗課可落實分組實作。不過有些偏遠學校幾乎無實驗課，再加上教師流動率高，找不到實驗管理員。

另外，邱美虹表示，比起國中，國小更是扎根科學教育的好階段。小學生無升學壓力，能帶著「問號」看世界，上國中易變成「句號」。若要養成科學人才，國小階段首重觀察力培養，到國中邁入理論建構，高中階段練習解釋科學現象。

不過按2019年教育部師資培育統計年報，全台僅667名加註自然專長的小學老師；加註英語和輔導專業的老師都超過2000人。

邱美虹說，小學音樂課反而聘專業老師，而自然也是專業學科，引導學生「觀察」並找出自然現象規律，就仰賴專業教學能力，否則恐變成「看」現象，無法達到科學教育目標。她建議政府有效增加具自然專長的小學老師。