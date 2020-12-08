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代課師支援偏鄉校定選修 搭飛機或坐高鐵可核實全拿

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
108課綱上路，卻有不少離島、偏鄉學校想開設第二外語課程，因學校交通不便，支援授課師資不易聘請。圖僅為示意。本報資料照片
108課綱上路，卻有不少離島、偏鄉學校想開設第二外語課程，因學校交通不便，支援授課師資不易聘請。圖僅為示意。本報資料照片

108課綱上路，卻傳出不少離島、偏鄉學校想開設第二外語課程，因學校交通不便，支援授課師資不易聘請。教育部國教署今天表示，學校進用編制外兼任、代課教師支援校訂選修科目所需要的交通費及住宿費，將納入「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，交通、住宿費納入補助，且搭飛機、高鐵可核實申請，不受補助上限，盼增加誘因，解決偏鄉師資難題。

教育部坦言，108課綱實施後，包括偏遠地區及非山非市地區的偏鄉高中開設校訂選修科目，例如第二外語等多元選修課程，因學校地理位置及交通不便，實質誘因相當不足，學校相關經費補助額度也不夠，若是聘請編制外的兼任、代課教師到校支援授課，交通費或住宿費的負擔，也讓授課意願降低，學校師資難尋。

為解決師資難題，教育部表示，「偏遠地區及非山非市高級中等學校進用編制外兼任、代課教師支援校訂選修科目所需支應之交通費及住宿費」補助項目措施，新增納入「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，形成制度性的保障。其中，各校交通費及住宿費補助最高核定金額20萬元，若必須搭乘飛機、船舶或高鐵等交通工具，則不受此限，可核實申請。

國立金門高級中學教務處主任林慧真表示，該校為離島偏鄉高中，對於第二外語的日文及英文兼任代課師資有需求，目前正與台灣的日文、英文第二外語師資接洽中，期望能在校訂選修課程外有更多元的選擇，肯定教育部的新方案。

教育部 偏鄉學校 第二外語

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