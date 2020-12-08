8755人連署要廢高中學習歷程檔案 教育部回應了

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，一名學生今年10月5日上公民政策平台提案廢除此制度，他認為，高中學習歷程內容難證明自己實力，高中三年更帶著壓力學習，若學生如果志向轉變，三年努力也就白費。短短3天就達附議門檻，教育部今日正式回應，對該提議採「部分參採」。

教育部表示，大學「個人申請」要繳交備審資料，透過學習歷程檔案機制，進行數位化、系統化、認證化的優化，提供學生勾選適當件數作為備審資料；學生若未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用，或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行 PDF 檔案制度上傳備審資料，並不影響其報考大學的權益。

教育部強調，學習歷程檔案是為學生準備個人申請備審資料的便利工具，並未改變既有考招制度的書審面試階段，也未改變個人申請總成績學測成績占比。

此外，教育部表示，將持續維護學生可使用學習歷程檔案的權利，讓有意願使這項工具的學生，可藉此提升備審資料品質，有利於學生準備備審資料參加「個人申請」。大學招生委員會聯合會也在去年11月29日公布大學各校系的學習準備建議方向。

至於外界憂心大學端辦理個人申請會不會過度重視校外活動、課外表現，進而擴大城鄉差距？教育部表示，111年起的備審資料架構不會是用機械式、集點式去計算得分，學生只要上傳具代表性的資料，不用硬塞太多沒有關聯性的文件資料。

教育部表示，為促進各校了解大學考招規畫，國教署將於今年12月19日及27日分別於北東區及中南區各辦理1場大學與高中深談學習歷程檔案論壇，透過大學與高中溝通，搭建大學與高中學習歷程輔導對話平台，並預計在明年1月至2月分區辦理學生分享交流會（北、中、南、東各1場），透過學生相互觀摩及回饋，分享彼此在高級中等教育階段的學習觀點。

過去也傳出地方教育主管機關將學習歷程檔案列為KPI，教育部表示，國教署將函請各高級中等學校及直轄市、縣（市）政府尊重學生自主選擇，給予學生上傳檔案彈性，並提供推動學生學習歷程檔案相關建議事項，以利學校作為參考。

教育部也提到，大學招生委員會聯合會昨已公布111年起個人申請入學備審資料審查的「3重2不」原則，包括「重視基本素養所展現的核心能力」、「重視校內的學習活動」、「重視資料真實性及學生自主準備」、「不是學系所列的所有項次都要具備，大學重視多面向的參採」、「不是以量取勝，重視學習過程的反思」，並提醒考生資料內容「在精不在多」，不需過度準備，更不應假手他人或過度美化。