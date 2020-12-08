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TMISS國際數學科學教育評比 台灣國二生排全球第二

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今與教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公告「國際數學與科學教育成就趨勢調查(TMISS)2019」調查結果。記者趙宥寧／攝影
教育部今與教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公告「國際數學與科學教育成就趨勢調查(TMISS)2019」調查結果。記者趙宥寧／攝影

教育部今與教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公告「國際數學與科學教育成就趨勢調查(TMISS)2019」調查結果，除了四年級學生數學成就持平，四年級科學排第5、八年級數學及科學成就排第2，皆較上回進步一名；數學和科學落後人數下降，城鄉差距也縮小，顯見鄉村進步幅度多於都市，但八年級學生科學應用與推理能力較弱。不過，學生對四年級數學、八年級數學及科學「不喜歡」、「沒自信」 和「認為不重要」的態度仍高於國際平均。學者認為，可望藉由落實新課綱來改善現況。

TMISS每四年進行一次調查。根據2019年調查結果，台灣學生表現多較2015年進步，僅四年級學生數學停滯在第四名，優於我國者為新加坡、香港、南韓；四年級科學成就在58個國家中，名列第五，較上回前進一名；八年級學生數學和科學成就，在39國家中排名第二，較前次進步一名，新加坡穩座第一名。

另在城鄉差距方面，四年級學生在數學、科學城鄉差距無變化，八年級學生數學、科學城鄉差距皆縮小。計畫主持人、台灣師範大學科學教育中心主任張俊彥指出，這代表鄉村進步幅度大於城市，是一個不錯的結果。

除此之外，數學與科學學習落後學生百分比皆逐次下降，四年級及八年級數學落後學生百分比皆下降一個百分點；四年級科學落後學生下降一個百分點，八年級科學落後學生則下降兩個百分點，顯見我國數學與科學教育不僅整體表現優異，也兼顧學習落後學生。

學習興趣部分，除了四年級學生科學學習興趣持平，四年級數學、八年級數學和科學的學習興趣仍不高，且高於國際平均。

張俊彥表示，東亞國家皆有此現況，若就細節來看，這些國家都有考試篩選制度，考試會讓家長重視子女向上發展，篩選制度也讓學生學習成就變好，若以心理學「大魚小池」理論來說明，優秀者彼此競爭，壓力也會比較大，此理論可解釋這些國家表現好，卻比較沒自信。

不過，新加坡是少數有高成就，且學生學習熱情接近國際平均的國家。張俊彥表示，新加坡的科學採整合式教學，台灣分科較嚴重；該份調查也顯示，學生科學學習興趣與教師對科學探究和實驗的重視程度呈正相關，越常做實驗，學生對科學學習興趣越高，108課綱重視探究精神，可望透過新課綱改善現況。

「國際數學與科學教育成就趨勢調查(TMISS)2019」共有58個國家參與四年級評量、39個國家參加八年級評比，在2019年5月13日至6月14日實施。這是我國自1999年以來，第六次參與「TIMSS」調查，台灣去年參加這次調查的四年級學生有效樣本共有162校、3765名學生，以及203校、4915名八年級學生。

新加坡 108課綱 教育部

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