台灣國際教育旅行聯盟2.0 國中小也能參與

台灣國際教育旅行聯盟長期推動高中職生海外教育旅行，拓展學生國際視野，如今將再擴大成立2.0版本，將從原有515所高中及高職，擴增為全國4818所高中以下學校均能參與；除了既有出國參訪及接待參訪外，將再增加網路交流、參與國際會議及競賽、外籍人士入校志工服務。弱勢生、特教生、帶隊教師海外旅行費用由國教署全額補助。

教育部政務次長蔡清華表示，台灣國際教育旅行聯盟成立至今近20年，以近四年來看，日本有1086個教育團來台修業，人次共計11萬4千人；台灣高中職生到日本國際教育旅行也有762團，將近2萬5千名學生。

蔡清華表示，教育部今年5月公布國際教育白皮書，希望能在過去基礎上，結合產官學民，將台灣國際教育旅行聯盟版圖擴大，未來不只有高中職學校，也將納入國中、國小。

總統蔡英文推動2030雙語國家，蔡清華表示，未來國際生與台灣學生不僅有「互訪」，也會在訪問前、後讓各級學校藉由網路，提早讓雙邊進行課程共備，學生共學，並在互訪期間，讓雙邊能把過去討論的內容，面對面如實溝通呈現。

聯盟2.0預計於110年1月1日正式運作，聯盟2.0總召集人、新北市永平高中校長劉淑芬表示，聯盟2.0將在既有基礎下會繼續努力，將國際教育旅行擴大到線上學習，還有國際會議、競賽，外籍人士也能入校推動志工服務，交流主體也從高中生向下擴及到國中、國小，交流內容將與12年國教課綱精神密切結合，行銷本土，研發更具深度的交流行程。

劉淑芬也提到，聯盟過去以日韓為主要交流對象，未來除了現有日韓交流外，也會擴展到新南向國家，以及台灣的邦交國，迎接5G世代，將協助全國中小學善用資訊、網路教學，與世界各國中小學進行交流，同步接軌。

至於什麼樣的學生能赴海外交流？劉淑芬表示，會由學校端將海外教育旅行資訊周知全校，並進行評選，如語言能力、積極度，未來若海外學生回訪是否有意願，遴選出參與學生；回國後也會做培訓課程，也會進行成果發表，對學習歷程檔案也會有幫助。

過去國際教育旅行多為6天5夜，平均一趟約3.8萬元至4.5萬元，蔡清華表示，弱勢生、特教生、帶隊教師皆由國教署全額補助；目前因疫影響無法實質海外交流，蔡清華表示，短期內可用視訊交流，未來疫情若能紓解，雙方實質交流前能透過視訊交流，進行課程共備共學。