遠洋漁船鬧船員幹部荒！高科大創新為外籍船員幹部訓練
因為國人上漁船工作意願不高，漁船也鬧船員幹部荒，影響台灣的遠洋漁業發展。高雄科技大學今天與國內3大遠洋魚類輸出業同業公會， 簽定「我國籍漁船之外籍船員幹部訓練計畫」合約書，展開為期2年的外籍船員幹部委訓合作計畫。這也是全國創新為外籍船員開設的海事人員幹部培訓課程。
在行政院農委會漁業署遠洋漁業開發中心主任吳信長見證下，高科大校長楊慶煜與鮪魚公會理事長林毓志、魷魚公會總幹事李唐輝、圍網公會理事長柯俊明，共同簽定「我國籍漁船外籍船員幹部訓練計畫」合約書。
楊慶煜表示，台灣是海洋漁業大國，漁船作業海域遍布各大洋，但由於社會產業結構及少子化等因素，導致國人上漁船工作意願逐年降低的情況下，船東也常因為找不到足夠的船員幹部，影響漁船出港作業，外籍船員已成為台灣漁業勞動力的主要來源。所以培養工作認真、具發展潛力的資深外籍船員，擔任漁船船員幹部是當務之急。
根據108年6月漁業署統計數據顯示，台灣雇用印尼籍船員約1萬2千多人，約占57.2％；其次是菲律賓籍船員約6千多人，約占26.5％。外籍船員幹部訓練計畫首梯培訓對象，以印尼籍船員為主，後續再依公會需求，開設其他國籍船員幹部培訓班。
次簽約的訓練課程以輪機部門一等管輪，及航海部門二等船副等遠洋漁船初階幹部為主，由漁業署提供外語訓練教材。各公會彙整所屬船東的需求後，委託高雄科技大學開辦，每班招收35人，學員受訓資格為服務於本國籍漁船2年以上的境外僱用外籍船員。訓練期為28天，訓練費用、交通及食宿，全數由船東支付，訓練期間的薪資照常發給，讓外籍船員無後顧之憂。受推薦的外籍船員完成訓練，在原船東的漁船累積工作資歷後，即可取得幹部執業證書並擔任漁船船員幹部，以及參加晉升高階幹部的訓練資格。
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