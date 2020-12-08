5私校停辦董事會未解散 高教工會籲修改退場條例

高教工會表示，國內5所學校已經停辦，但過程草率粗糙，嚴重損及師生權益，且5校董事會至今皆未解散，校產持續被董事會把持，使學校資產無法回歸教育公用。但剛通過立法院一讀的私校退場條例，仍存校董事會「私自轉型」漏洞巧門，呼籲教育部再開公聽會討論此草案。

高教工會表示，已通過一讀的私校退場條例草案，把「專案輔導達三年但未改善」的學校，全面改派公益董事執行停招，並明訂停辦後立刻解散使校產歸公，此為正確方向。

不過，草案第24條卻刻意保留「專案輔導未達三年」學校就可不受退場條例限制，而仍可依私立學校法主動停辦、改制、合併、改辦其他事業的機會；並且保留私校進入「專案輔導」的超高門檻，比如需要學校五成以上科系師資質量違規。

不只如此，草案依舊沒有保障學生「原校畢業」權利，對教師也無輔導介聘協助，恐難解決歷來發生的問題。

高教工會舉例，別有居心的私校董事，得知自身學校被專案輔導後，在「專案輔導滿三年前」主動宣布停辦，不顧師生權益惡意將其清空，並依私校法申請改制或改辦其他事業，或者與他校進行（假）「合併」，只為繼續把持校產，是否仍能「一切合法」？

工會想請問政府，以現行存有漏洞的退場條例草案內容，要拿什麼來確保這些學校的師生權益？拿什麼來確保校產歸公？而屆時師生面臨惡性退場，同樣被迫走上街頭抗議，此一立法究竟能解決什麼問題？