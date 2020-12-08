下一個輪到誰？彰縣評估裁併偏鄉小校 教師和地方繃緊神經　

彰化縣下學年有6所偏鄉小校學生人數未達40人，縣政府教育處將開始評鑑，按照評鑑結果作為裁併校的參考，日前也召集小校校長討論評鑑事務，引起地方居民和家長擔憂「學校要被關起來」；今天副縣長洪榮章說，沒鎖定特定學校，待評鑑結果出來，再評估是否適合裁併校，「不見得裁併」。

大城鄉永光國小學生人數38人，新學年新生人數多過畢業生人數，並非人數持續下滑，但在今年7月底（108學年結束）停止招生，走入歷史。永光辦學績效有口皆碑，被裁撤震撼彰化縣教育界，偏鄉小校校長無不更加賣力辦學，挖空心思豐富教學內容，以免變成下一個永光，但參加小校評鑑會議之後，「如果學生人數無法突破40人，好像再怎麼努力沒用」。

據了解，參加會議的小校有大城鄉頂圧與潭漧、芳苑鄉路上、永靖鄉德興、埔鹽鄉大園、竹塘鄉民靖，消息傳回地方，家長和社區民眾既錯愕又擔心，認為學校辦學有特色，運用社區資源邀請新住民媽媽到校教做東南亞美食、到校外參訪家長的農場、校園彩繪和種植農作物，申請計畫補助爬百岳、重視美語教育，相當用心和認真推動教育，怎會被裁併？

也有教育界人士指出，教育部沒規定少於40人一定要裁併小校，縣政府從減輕財務負擔考量，併裁一所6班學校一年可省下千萬元支出，但教育無價，很多偏鄉國小是當地文化教育中心，縣政府作出決定之前應多為偏鄉學子著想。

彰化縣教師會、教師工會表示，如果裁併偏鄉小校勢在必行，要請縣政府負責單位明確地訂出所有評選向度，且務必依照程序，確實徵詢地方各界人士的意見，並公開透明呈現預計裁併學校一定要被裁併的所有理由，才不致引起在地學生與家長的不便，以及地方上的強烈反彈。