限75%甲等！6千教保員考績被迫輪流拿乙 竟出現輪值表

全國約有6000名公立幼兒園教保人員受限「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，即便整年無過失、表現良好，也和同事面臨「輪流拿乙等」的不合理待遇，不僅影響轉任薪資，也讓專業形象備受質疑，職涯更少領100萬元以上，甚至衍伸職場霸凌；全教總今召開記者會，呼籲教育部國教署應廢除教保人員考核總數限制，改採如實考核。

幼托整合後，依「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」第16條，一人以上契約進用教保人員甲等人數限制為百分之75，這項考核限制，卻讓不少教保員在幼教現場遭受諸多不平等，且教保員有過失才不得拿甲等，包括不當管教幼兒、遲到或早退超過三次、有曠職紀錄、擅自在外兼課、不服從主管指揮或態度惡劣、影響幼兒園聲譽等，若教保員拿乙，形同被貼上劣質教育者的標籤。

一名公幼教保員表示，自己承接餐點、總務、衛生、通報等多項行政業務，包含，還要入班教學，常加班認真完成工作，曾透過園務會議反映身體無法負荷，事後還是沒改善，骨氣勇氣找校長反映，卻有園內教師不悅，未料隔年考績就被打乙。

她表示，政府推動友善教保，但這項考核制度卻要讓教保員自己吞下，呼籲廢除限制，才不會讓不公正、不存善意的主管影響教保員權益跟身心狀態。

另名公幼教保員則指出，園所內共有2位教保員，她與同事皆認真負責，卻因甲等總數限制，每年必須有一位被推出來打「乙等」，但因連兩年都乙等就會被解聘，因此出現輪續表，兩人輪流拿乙等。

她說，先前曾想申請借調，但當外校聽到說兩人要輪流乙等，也沒人願意調。不僅如此，教保員若考核乙等，轉任國中小教師或公立幼兒園教師，當年若拿乙等就無法提請敘薪，無法採計當年年資。

全教總幼委會主委楊逸飛也分析，若一所公幼僅有2位教保員，若以15年可達最高薪資，教保員服務30年後，聘任2位與聘任1位的學校教保員薪資竟相差146萬元，嚴重影響教保員權益。

教育部國教署表示，公幼教保員年終考核比率是參考公務人員甲等人數比率不超過75%的規定。但楊逸飛反批，公務員即便拿乙還是可提升薪級，拿丙才停留原薪，教保員拿乙，等同直接吃下丙等。