6千名教保員考績被迫輪流乙等 全教總盼如實考核

年底考核季將至，全國約6000名公立幼兒園教保人員受限於「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，有些教保員即便整年無過失，也面臨「輪流拿乙等」的悲劇。他們喊冤，乙等標籤不但讓專業形象打折、難取信家長，也喪失提升薪級的機會，職涯少領100萬元以上。

教師團體全教總明天上午將舉行記者會公開此制對教保現場帶來的負面影響，並呼籲教育部廢除75％拿甲的制度，改採如實的考核。

教保員和幼教老師都是幼兒園內的教育人員。我國推動教保整合近九年，兩者工作內容幾無差別。不過幼教老師適用教師法，教保員適用勞基法，薪資和退休金不如幼教師。「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」又規定，一園所僅75％教保員能拿甲等，拿乙則停留原薪級，影響晉升速度，再度衝擊教保員權益。

很多被迫拿乙的教保員感到委屈，因為「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」規定，教保員有過失才不得拿甲等，包括不當管教幼兒、遲到或早退超過三次、有曠職紀錄、擅自在外兼課、不服從主管指揮或態度惡劣、影響幼兒園聲譽等。所以，拿乙形同被貼上劣質教育者的標籤，遭家長背後指點「這是乙等的老師」。

台南市公幼園長顏嘉辰分析，只有遭申誡等嚴重情事的教保員才該拿乙等。但教保員的考績非分數，主管無法按分數區分高下來給考績，在僅75％拿甲的限制下，能做的決策就是輪流給乙。主管無奈，表現優秀的教育人員也喊不公。

他表示，偏遠縣市每園所教保員尤其少，許多人每兩年就得拿一次乙等，是最受衝擊的一群。

全教總幼教委員會主委楊逸飛則說，此制也導致部分幼兒園主管以此當作威脅，要求教保員順從己意，帶來行政領導教學的歪風，以及拍馬屁的職場文化。

另外，外部人士認為，一園所僅75％教保員能拿甲，和許多公務人員的命運相同，不是最不幸的一群。顏嘉辰強調教保員處境更不佳，因為公務人員拿乙等，仍可提升薪級，拿丙等才停留原薪級。教保員拿乙等就得停留原薪級，形同直接吃下丙等。

楊逸飛呼籲推動教保員的如實考核制度，並取消75％限制。從教學立場來看，教保員只有適合、不適合兩種，適合的教保員就該持續留在現場，並獲得保障，不適合就依相關辦法解聘或離職。

教育部國教署則說，教育部已在關注此事，並就是否調整比率一事收集建言。後續將進一步徵詢意見並凝聚共識。