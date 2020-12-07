欠繳5千萬元權利金 康寧大學13名董事遭法院解職

康寧大學日前向台糖公司承租土地作為台南校區校地，但未按約定期限繳交權利金，士林地院近日裁定解除董事長童中儀等13名董事職務。教育部表示，後續將依私立學校法第25條第2項規定，就原有董事或熱心教育的公正人士中，指定若干人會同推選董事，重新組織董事會。

針對此按，教育部解釋，該校要在今年2月前繳交未來20年的權利金，考量該校財務狀況，教育部函請該董事會捐資5845萬元支付這筆費用。

但因該董事會遲未進行捐資，教育部依私校法第25條及第55條，徵詢私校諮詢會並決議，董事會已承諾捐資，應於今年年3月、4月和10月分別捐資3000萬元、3000萬元及1.2億元，未達成，即應聲請法院解除全體董事職務。

教育部表示，該董事會沒在前述期限，依承諾進行捐資，教育部今年7月聲請法院解除全體董事職務，並在11月17日經法院裁定解除全部董事職務。