109年教育基金會年會 探索NPO的第二曲線

新冠疫情擴散、肆虐全球，教育部所屬文教基金會教育不歇、公益不輟，仍然循例舉辦教育基金會年會，以「NPO的第二曲線」為主題，尋找不受疫情影響、不受區域限制、不以傳統所縛的第二曲線，繼續各自增進所能、善盡所長。

這一年一度的109年度教育基金會年會，12月7日在國立臺灣科學教育館9樓國際會議廳舉行。教育部潘文忠部長到場致意、頒獎表揚，並在開幕致詞時感謝教育年會的夥伴們嚴謹落實防疫，透過善念行銷、實務分享等議題，讓NPO的服務超過疫情的干擾。

潘文忠強調，臺灣目前有772家基金會在教育部立案，基金總數超過700億。這些教育基金會夥伴透過六大主題學習圈的規劃，舉辦各式系列活動，讓更多民眾在疫情期間，仍然可以多元體驗終身學習的快樂，這是非常龐大的社會資源。

今年年會主席、技嘉教育基金會葉培城董事長表示，教育基金會透過閱讀教育、科普教育、媒體素養教育、藝術教育、多元文化教育與本土語言教育等主題學習圈，落實防疫讓終身學習服務不間斷；此次年會因應防疫透過QR CODE掃碼新科技落實座位實名制，有近350個教育基金會夥伴參與，並以NPO好友九宮格活動協助與會夥伴跨域交流，期望增進夥伴們的跨域合作與發展，共同創造NPO的第二曲線，都是非常有價值的創新作法。

此次年會邀請的主講者，包括：鴻梅文創志業董事長陳添順分享科技與人文的心思維、地方創生先行者何培鈞介紹如何滾動小鎮創生力、麥傑廣告創意總監陳進東詮釋從形象學問到策略責任的「善念行銷」、和仕集團創辦人林志沛與弱勢團體與協會利用空間舉辦公益活動、臺灣數位文化協會理事長陳文良闡述非營利組織的數位轉型與創新機會等，都非常實用，且具啟發性。

教育部終身教育司顏寶月副司長、臺灣科學教育館劉火欽館長也蒞會參與。

技嘉教育基金會葉培城董事長期望年會夥伴們能增進跨域的合作與發展。（主辦單位提供）