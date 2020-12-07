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扯！康寧大學1副教授兼5系主任 教部將入校調查
媒體接獲爆料，康寧大學台南校區傳出一名副教授同時兼任五系主任，教學範圍橫跨餐飲、美容、時尚等。教育部今天對此表示，為維護學生受教權益，訂有「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，督導學校建立教學品質確保機制。近期將到康寧大學台南校區進行教學品質查核，將此案納入查核事項。
教育部引述大學法第13條規定，大學系主任、所長及學位學程主任，依該校組織規程規定的程序，就副教授以上的教師中選出，報請校長聘請兼任。但藝術類與技術類的系、所及學位學程的主任、所長，可聘請副教授級以上專業技術人員兼任。康寧大學聘任系主任的資格，應依此規定辦理。
教育部表示，另依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準第5點規定，各院、所、系、科與學位學程的教師學術或實務專長，應與其任教課程領域相符。有關康寧大學聘任教師的學術或實務專長，要依總量標準規定，應與任教課程領域相符。
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