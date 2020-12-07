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引發幼兒學習熱情這麼做 康橋重視探究學習

聯合新聞網 / 張筱文

學前教育是孩子學習與發展的起始點，如何在這個時期就引起孩子對於學習的熱情，積極主動解決問題的能力，是許多家長及幼教老師一直努力的。「我們一起出去找答案吧!」「我想試試看這個!」走進康橋幼兒園教室，奶音聲此起彼落地響起，句句充滿了探索的熱情與渴望，原來這是一堂《生活科學放大鏡》主題探索課。

從小就引發孩子的學習熱情與探究的精神，漸漸大了之後才能持續不斷地自主探究學習。 圖／康橋 提供
從小就引發孩子的學習熱情與探究的精神，漸漸大了之後才能持續不斷地自主探究學習。 圖／康橋 提供

康橋表示幼兒園以探究為核心的主題課程有助於發展幼兒獨立思考、合作、表達及積極主動解決問題之能力。108課綱強調以素養為導向的教學，其實從幼兒教育就要啟動，從小就引發孩子的學習熱情與探究的精神，漸漸大了之後才能持續不斷地自主探究學習。

以探究為核心的主題課程有助於發展幼兒獨立思考、合作、表達及積極主動解決問題之能力。 圖／康橋 提供
以探究為核心的主題課程有助於發展幼兒獨立思考、合作、表達及積極主動解決問題之能力。 圖／康橋 提供

在康橋，透過主題探究課程，由師生共同選定與孩子生活息息相關且涉及多學科面向的主題作為學習的內容主軸，並依孩子的經驗與興趣，透過討論、分析與統整該主題脈絡相關的知識，讓孩子在適齡的基礎上適性探究；累積生活認知，歷程中也同時培養解決問題的能力。康橋老師分享，這樣的課程設計更注重幼兒知識的靈活運用及自主探索，為素養發展奠定很好的基礎。

康橋幼兒園主題探究引發孩童的學習熱情，讓每個人都熱於學習，愛上學! 圖／康橋 提供
康橋幼兒園主題探究引發孩童的學習熱情，讓每個人都熱於學習，愛上學! 圖／康橋 提供

「媽媽，我們來觀察看看吧!」「現在來做做實驗吧，到底會發生甚麼事情呢?」康橋家長Joshua媽媽笑著分享，上學後，除了第一周的適應期外，孩子每天都好開心地去上學，連假日都會問，為什麼今天不能上學呢?而最近則是每天都拿著他的放大鏡到處觀察，真的好可愛，幼兒園真的充滿了魔力。

從幼兒周遭的生活世界出發，注重生活經驗的問題解決，融合不同領域，尊重孩子的興趣與好奇，發展自主性、創造性與綜合能力的課程模式，探究學習從小開始，康橋幼兒園主題探究引發孩童的學習熱情，讓每個人都熱於學習，愛上學!

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