聽新聞
test
0:00 / 0:00
高中英聽二試12日登場 考前不開放查看試場
4萬5736人報考的110學年高中英聽第二次考試12月12日登場，大考中心今天公告試場分配表和考試地點，這次共設33個考區、50個分區，共1330個試場。考前不開放考生查看試場，請考生先上網查覽，以利考試當天快速進入分區學校量溫及查找試場應試。
大考中心主任周兆民表示，新冠肺炎疫情持續，12日應考生仍要遵守全程戴口罩、入場量體溫等防疫規範，不同的是12日考試不開冷氣，開窗規則是教室內四角落氣窗各開5到10公分，但門關閉，保持通風並降低干擾。
周兆民表示，英聽試場一間36人，由教育部提供考生每人一片口罩，進入考分區要配戴，否則取消考試資格；在試場應考時也都要配戴，否則扣減該科全部分數。如因身心因素無法配戴口罩，可附上指定醫院開立的診斷證明書，將安排到隔離試場應考。
周兆民說，考試當天9時30分開放考生進入考分區，入考分區量體溫，如第一次量，額溫超過37.5度，會在10分鐘內做兩次複檢。仍超過溫度，就安排移到防疫試場應考。入場另要出示大考中心發的綠色識別證和有效證件；識別證忘記攜帶可申請補領，但有效證件一定要帶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言