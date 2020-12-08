重探索學習 新竹康橋裝備未來競爭力

十二年國教108課綱上路後，強調素養的課程改變國中生學習的方向嗎？會考在即，9年級生朝7晚6的爆肝生涯，讓不少孩子念不出興趣、找不到方向，家長同樣茫茫不知所措。在康橋國際學校新竹校區則反向操作，擺脫考試引導教學，以探索式的課程設計，帶出均衡、多元、適性的學習態度，裝備學生參加會考的實戰能力，讓孩子神采奕奕度過亮麗的中學時光。

新竹康橋強調做中學，想給學生們不一樣的國中生活。 圖／康橋 提供

家有國中生的家長都很心疼孩子的爆肝人生，透早出門、摸黑回家，加上晚自習，趕不完的課、考不完的試、補不完的習，學生一天在學校的時間早就超過14個小時！期許從根本改變的康橋國際學校新竹校區楊美伶校長：「我們重視自主、探究、反思教育，想給學生們不一樣的國中生活，培養出會創造、能關懷，且有好品格的未來人才。」

日前《親子天下》雜誌針對全台4,386位國中生與994位老師進行「國中生學習力大調查」發現，過半數學生認為自己學習動機不強烈，近八成老師認為學生學習動機不足。學生經過學校八堂課、外加上補習班「加班」後，主動學習新知的慾望和行動都被消磨殆盡……，遑論還有主動學習的動力。

資訊創客課程注重實驗的科學精神，延伸素養精神。 圖／康橋 提供

怎樣的課程能夠激發學生學習的動力？新竹康橋教務主任許麗瑩表示，針對不同課程設計內容，數學以程度分組，啟發體驗學習的成就感。資訊創客強調做中學，社會領域適時導入時事，自然課程著眼實驗的科學精神，英語強化情境浸入、自信表達，多元學習的課程設計，能夠提升學習自主權，學習動機變強烈，就看得見學習成效。

新竹康橋自2016年8月在新竹市東區成立，創校以「來到康橋，愛上康橋，愛上學習」自許。有前瞻性的辦學規畫，各領域課程發展也與108課綱精神接軌。

會思考、有興趣，學習成效自然看得見。 圖／康橋 提供

早晨走進康橋國際學校新竹校區，陸續進校的同學精神奕奕、臉帶微笑地跟師長與同學問早，彼此交談著走進教室早自習，不少人都在討論前一天有趣的實驗課。對新竹康橋來說，雖然國中要面對會考的升學壓力，但是學校依舊希望孩子在七、八年級時打好學科基礎，在一般學科外再開設各種多元課程，如創客、食農、一人一才藝……，讓孩子展開生涯探索、發展興趣。

新竹康橋9年級吳康銘以自己為例，他喜歡自由開放的校風，不會拘泥課業，而是以探索學習找出課業興趣、菁英課程培養團隊精神。課業之外，8年級攀登合歡山、9年級泳渡日月潭……，都讓自己回味再三。而透過七、八年級充實及豐富的課程奠基，現在到了九年級，就可以專注於會考的準備，而且學校升學輔導的細心陪伴與詳盡規劃，讓同學們在第一次模擬考成績出爐後都充滿信心。

圖／新聞網資料

中學是孩子多元競爭力培養的黃金時期，也是強化學習動機的時候。分級分組注重差異，康橋新竹專業課程設計，開發學生自發、互助、共好的學習精神，打好基礎、發揮實力，為青春的學習歷程寫下美好篇章。