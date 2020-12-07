高雄「經典朗讀節」登場！小朋友善用誦讀鍛鍊大腦

「春江潮水連海平，海上明月共潮生。灩灩隨波千萬裹，何處春江無月明。」高雄市第一屆「經典朗讀節」今天在文學館登場，由砂崙、岡山、前金、四維、廣興、永清、中山、福山及高師大附小等9所國小擔綱演出。小朋友們清朗的吟誦，成了城市最美的聲音。

「朗讀是超棒的大腦體操！」計畫主持人高師大教授李金鴦表示，朗讀是一種表達的訓練，更是深耕語感及文學力的培育。學生能善用誦讀，就可以將大腦鍛鍊得靈敏好用，提高專注強化記憶，對整體學習力會有全面提升的功效。

李金鴦說，經典朗讀並不是要孩子死背詩，集體的誦讀可以彼此激發熱情，引發共鳴相互壯膽。將個人的勇氣、力量、情感，透過鏗鏘有力、抑揚頓挫，飽滿地傳達對語言文字的領悟。

立委林岱樺促成推動高雄市國小國語文經典成效實驗，共有10所高雄市國小加入實驗，免費贈送學生文學經典讀本教材。她表示，國小、國中、高中12年無縫接軌的底蘊，在經典的涵育。此實驗進行了兩年，團隊以楊定一博士《真原醫》所言，經典朗讀時腦波變化猶如靜坐，可獲得深層的紓解與冥想，做為理論基礎，在分心的時代，提供最佳專注的解方。

「渭城朝雨浥清塵，客舍青青柳色青。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」入圍金曲獎的STAC南台灣阿卡貝拉中心藝術總監潘絃融及女高音周奕伶，演出王維的渭城曲。抑揚頓挫，餘音繞梁，獲得熱烈掌聲。