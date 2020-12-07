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別讓身障生成體育課邊緣人 立委將提案修特殊教育法

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信上午表示，他將提出「特殊教育法」修正案，要求將「運動輔助器材」列入適用機構的支持項目，讓身心障礙學生也能參與學校體育課。圖／取自陳以信臉書粉絲專頁
國民黨立委陳以信上午表示，他將提出「特殊教育法」修正案，要求將「運動輔助器材」列入適用機構的支持項目，讓身心障礙學生也能參與學校體育課。圖／取自陳以信臉書粉絲專頁

國民黨立委陳以信上午表示，他將提出「特殊教育法」修正草案，要求將「運動輔助器材」列入適用機構的支持項目，讓身心障礙學生也能參與學校體育課。

陳以信上午以「別再讓身障學生在體育課當邊緣人」為題在臉書粉絲專頁貼文表示，他上週末參加桃園市第二屆輔具休閒運動會，看到腦麻天使精神抖擻參與活動令人感動！他的助理告訴他，許多身心障礙學生在學校上體育課時，多數坐在操場邊當邊緣人，很遺憾沒有參與班上體育活動。

陳以信說，他當場宣布正要提出「特殊教育法」修正草案，要求將「運動輔助器材」列入適用機構的支持項目，好讓身心障礙學生也能參與學校體育課，擁有寶貴的運動權及教育權。他感謝立委萬美玲答應共同提案。

現行「特殊教育法」第33條規定：學校、幼兒園及社會福利機構應依身心障礙學生在校（園）學習及生活需求，提供下列支持服務：一、教育輔助器材。二、適性教材。三、學習及生活人力協助。四、復健服務。五、家庭支持服務。六、校園無障礙環境。七、其他支持服務。經主管機關許可在家實施非學校型態實驗教育之身心障礙學生，適用前項第一款至第五款服務。前二項辦法由中央主管機關定之。身心障礙學生無法自行上下學者，由各主管機關免費提供交通工具；確有困難提供者，補助其交通費；其實施辦法及自治法規，由各主管機關定之。各主管機關應優先編列預算，推動第一項、第四項之服務。

體育 陳以信 幼兒園

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