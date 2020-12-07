屏東國小今年裁併 110年度教育處提高水電等預算

屏東縣109學年度歷經16年大規模學校整併後，國小減班39班；屏東縣府教育處編列110年度國小總預算相較於109年度預算減少1998萬4千元，主因國小減班39班，班級數減少，人事、班級與辦公用品費等因此調減；屏東縣議會教育小組審查決議將這筆經費平均分配，回歸給各小學使用，教育處指出，將在水電費、增編建築及設備預算、勞務外包預算部分提高，國小校長認為，編列預算看見學校的需要，因地制宜。

屏東縣議員陳揚是教育小組審查委員，他說，少子化衝擊影響，屏東縣109學年度國小減班39班，109學年度整併1校、2分校、2分班，也讓110年度預算編列減少1900萬，在議員同仁建議支持下，決議將這筆1900萬能持續分配應用到教育資源。

屏東縣府教育處指出，110年度屏東縣國小總預算較109年度預算減少1998萬4000元，因為109學年度國小減少班級數39班，隨班級數減少，人事費、班級辦公用品費、建築及設備預算數也因此調減。

教育處指出，讓教育經費有效運用，挹注學校於辦學資源，各項經費的編列，縣府提高學校的預算編列額度。水電費，每校預算額度，由原本12班以下（含）每班1萬5000元，每增一班以1萬2000元計算，提高為每校每班以1萬7000元編列。

增編建築及設備(資本門)預算，6班（含）以下調為6萬元，7到12班調為10萬元，13到24班調為15萬元，25到36班調為20萬元，37班以上調為25萬元，較109年度增編600萬元。

勞務外包預算部分，依校地面積核算每校因工友遺缺補助勞務外包費；其預算額度，由每校每年每人補助20萬，恆春半島地區學校（枋山鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮）每校每年每人補助25萬元，提高為依校地面積分別設算級距補助經費，校地面積5公頃以下，每校每年每人補助25萬元、5-6公頃，每校每年每人補助30萬元、6公頃以上，每校每年每人補助35萬元。

教育處指出，屏東縣110年增編學校水電費、建築及設備（資本門）、勞務外包預算合計2134萬1000元。