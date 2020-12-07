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台灣學生百年前便瘋環島旅行 開學便得分期付款存旅費

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
新書「少男少女見學中」重現日據時代台灣學生的修學旅行。圖／玉山社提供
新書「少男少女見學中」重現日據時代台灣學生的修學旅行。圖／玉山社提供

疫情期間，許多學校暫停校外教學與畢業旅行。對台灣人來說，校外教學是重要的集體記憶；台灣更是早在日據時代，便立下名為「修學旅行」的校外教學傳統。玉山社出版新書「少男少女見學中——日本時代修學旅行開箱」，作者蔡淑君根據國立台灣歷史博物館收藏的日據時代畢業紀念冊，搭配學者研究成果，重現一世紀前台灣學生參加修學旅行的青春樣貌。

日文的「修學旅行」，為由學校規劃、師長帶領學生，到校外體驗文化和產業等重要領域，藉此獲取知識與適應團體生活。1887年，日本文部省將修學旅行納入「尋常師範學校設備準則」，正式將修學旅行納入近代化教育。在那個旅行未普及的時代，修學旅行成為許多台灣人的第一次旅行。

不少台灣學生趕在大學畢業以前，完成一次環島旅行。這項傳統可追溯到日據時代，台中師範學校從1929年起，便定期為學生安排環島一周的修學旅行。此項安排立意深遠，為的是讓未來將擔任小學教師的學生，能夠了解台灣的風土民情。

百年前沒有影印機和旅行社，「修學旅行」的領隊老師，不但要事先勘查旅行地點、旅館和餐飲，還要手刻鋼板製作旅行手冊。一世紀前台灣修學旅行的熱門「打卡」點，包括台南赤崁樓、鵝鑾鼻燈塔、阿里山神木、日月潭、知本溫泉等，至今依然是熱門景點。

台史博收集了上百本日據時代的畢業紀念冊，發現有學校的「修學旅行」要環島旅行，有學校安排學生居住於台南五星級飯店四春園，旅費想必不便宜。因此，台北第三高等女學校1942年發給學生的「中南部修學旅行」旅行手冊，一開始就點明「旅行費用是從入學時就開始存」、並希望「全體參加」，規定不克參加者得提申請說明理由。至於存旅費的方式有兩種，一是每月儲蓄一定金額作為修學旅行基金，一是列入學費項目。

環島 台灣人

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