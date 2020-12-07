學習歷程綁考招 陳良基：偏鄉生忙做表面資料沒空學習

高中學習歷程檔案跟著108課綱上路，未來要占個人申請分數至少兩成。前科技部長陳良基昨天在個人臉書粉絲專頁「陳良基的創新筆記」分享，他近日走訪鄉下地區，發現很多家長擔憂學習歷程檔案，此事已成偏鄉家長、教師的夢靨，甚至有人直言「學生現在根本是忙著做表面資料，而不是忙著學習！」

陳良基對此表示無奈，並說他在教育部次長任內，許多教師支持將學習納為考招的一環，如此學生才會好好選讀一些「重要」的課程，真正達成適性教學。

但他認為，教育不能一直想著「要以考試引導教學」。學習有學習的精神和方法，考試有考試取才的做法，兩者本質不同。硬要設計出一套台灣專用的考試引導教學制度，等於將台灣的下一代當作白老鼠，值得慎重考慮。他感嘆，自己當時擔心的事，現在已經在偏鄉發生。

陳良基表示，考試制度再怎麼設計，都沒辦法取代教育理念。真正的教育，特別是國民教育，也許該回到德國教育家福祿貝爾所說的「教育無他，唯愛與榜樣而已。」 如何透過新的教學方法，啟蒙學生，啟發學生的好奇、好學之心，才是目前教育現場最該專注的事。