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賴清德回建中領傑出校友獎 想到上學首日找不到公車搭

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德回到母校建國中學領取傑出校友獎。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德回到母校建國中學領取傑出校友獎。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天回到母校建國中學領取傑出校友獎，他也走訪建中教室，重溫舊夢。他在臉書上說，今天回到母校，祝賀學校122歲生日快樂，獲頒傑出校友獎深感榮幸。

賴清德說，建中校友在社會各角落都相當有貢獻，今天他是代表大家領獎，這個獎項屬於每一位建中人。今天走在校園，想起第一天上學找不到公車搭的糗事、和同學翻牆吃冰的趣事、第一次段考前看到隔壁同學已在讀微積分書時的驚訝，就像走進時光隧道，往事歷歷，如在眼前。

賴清德說，在自由校風、臥虎藏龍的建中，是他求學生涯中，最具挑戰、成長最快及回憶最多的階段。感謝建中校友會 邀請，讓他有機會重溫青春年少的美好記憶，「也要謝謝所有的師長，用心培育學生，以學生為主的民主、多元、具國際觀的教學理念，打開我們的人生視野。」

賴清德說，建中校友分布社會各個領域，都有傑出的表現，期許所有的校友，發揚互助精神，一起攜手並進，為國家及社會作出更多貢獻。

建中 賴清德 公車

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