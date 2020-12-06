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高中生叫外送行不行？ 教部：各校自行把關食安

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
外送平台近日公告「最愛訂餐高中」，北一女中榮登冠軍。本報資料照片
外送平台近日公告「最愛訂餐高中」，北一女中榮登冠軍。本報資料照片

數據顯示，更多高中生傾向午餐吃外食。國內外送平台近日發表調查結果，指出台北市以北一女中外送量最高，其次是成功高中和師大附中。教育部國教署表示，開放訂外食是各校權責，要求各校把關食安，另要注意外送衍生的校門口交通管理、環保等問題。

外送平台調查結果出爐後，他校高中生喊不公，表示自己的學校不開放買外食，曾有人叫外送被記過，盼能獲得吃外食的自由。對此，國教署表示並未禁止外送，政府還曾開會討論校園訂購外送食物一事，並提出自主管理、食品安全、交通管理和垃圾處理等四面向建議。

國教署指出，第一個是自主管理面向，學校可自行修訂外食訂購規範，建議要求學生提申請單來管理，並要告知學生訂購外食的風險和責任，像是食安、衛生等。

至於哪些餐廳食物安全，國教署表示，這部分要由學校把關，校方可參考各縣市衛生局資料，列出有品牌的優良食品廠商名單。舉例來說，榮登學生最愛外送餐廳的麥當勞，雖不是最健康，但屬大品牌，也有食安危機處理能力。

學生叫外送的另一問題是交通管理，比如北一女中發生太多外送員聚集校門口，校方特別規畫外送員等候區。國教署表示，學校校地少，不是每校都能開放空間給外送人員停車，各校開放訂購外食，應考量外送最大數量。

國教署也說，有些學校有家長接送區，午餐時間也可開放給外送人員使用。如一校學生多，也可每天開放不同班級訂餐，或是每班限定兩到三組團購，避免校門口壅塞。

訂購外食還會造成垃圾問題，國教署提醒學校規畫廚餘、餐具回收等後續處理。另也呼籲各校宣導環保，請學生帶環保餐具，減少使用一次性產品。

外食 食安 衛生局

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