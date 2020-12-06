快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合盃作文大賽南區總決賽登場 家長：孩子主動學習

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
聯合盃作文競賽現場為家長舉辦英語相關演講，會後家長搶著訂閱好讀週報。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽現場為家長舉辦英語相關演講，會後家長搶著訂閱好讀週報。記者修瑞瑩／攝影

第14屆聯合盃全國作文大賽總決賽南區競賽，上午在台南崇明國中登場，有400多名考生參與，陪同的家長與考生都認為因應108學年新課綱，閱讀與寫作能力更形重要，而參與競賽能夠讓學生更有學習動力。

南區競賽的考生來自台南、高雄與屏東，許多家長不辭辛苦，開車載孩子遠道而來，甚至還有家長從中、北部來考試，考完可以順便在台南玩。

配合108課綱上路，比賽的考題也都是「素養導向」，學生必須要能看懂一大段的文字介紹或者是圖表，才能夠接著作文。

來自高雄師大附小國小三年級學生家長表示，是第一次參加聯合盃作文大賽，孩子幸運能夠通過初賽，當然要陪孩子再來參加決賽。

家長表示，孩子雖然還小，但是參加比賽，可培養孩子主動閱讀與學習的興趣，明年應該還會再來參加。

主辦單位在會場還幫家長安排了一場因應108新課綱英語學習的演講，由資深的英語教師介紹新課綱英語學習的特色與考試方向，吸引眾多家長參與，大大的教室裡座無虛席。

家長都很重視孩子的學習，有半數以上的孩子都有參加補習，但是家長也明顯的表達出對新課綱的焦慮，包括孩子的學習、歷程表的填寫、未來考試方向等，都有許多的疑問，但藉由老師的說明，及聯合報系好讀周報提供的各項英語學習機會，讓家長有更多了解，會後許多家長也都搶著訂閱好讀周報。

一名台南的家長表示，有目前就讀南女高一的孩子，及讀國一的么兒，兩個孩子都不補習，主要是培養孩子主動學習的興趣，平常就會提供孩子多元的學習機會，讓孩子多看多學，避免把時間花在手機上，或者是在補習班裡面跟同學聊天，好讀周報裡面有許多關於科技與國際新聞的學習教材，相當不錯；而兩個孩子每年都會參加聯合盃作文比賽，是讓孩子把過去的學習加以運用的好機會。

聯合盃作文競賽南區總決賽上午在台南東區崇明國中登場。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽南區總決賽上午在台南東區崇明國中登場。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽南區會場為家長舉辦英語演講，現場座無虛席。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽南區會場為家長舉辦英語演講，現場座無虛席。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽南區總決賽上午在台南東區崇明國中登場。記者修瑞瑩／攝影
聯合盃作文競賽南區總決賽上午在台南東區崇明國中登場。記者修瑞瑩／攝影

108課綱

延伸閱讀

南州雙瓜節登場 由苦瓜、木瓜讓歲末苦盡甘來

影／「禾埕練舞功」廣場舞大賽 學生組僑善薪舞A奪冠

聯合盃作文大賽花蓮初賽 四維高中9人獲獎進軍全國賽

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽表揚 得獎者下月進軍全國賽

相關新聞

聯合盃作文大賽南區總決賽登場 家長：孩子主動學習

第14屆聯合盃全國作文大賽總決賽南區競賽，上午在台南崇明國中登場，有400多名考生參與，陪同的家長與考生都認為因應108...

醫師媽媽陪自學 發展斜槓人生

曾是小兒科醫師的蔡佼瑾，十年前因健康因素辭職，在家當全職媽媽。隨著身體好轉、孩子漸長，準備再踏入職場，卻因兒子要求在家自...

「美愛·夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程由台中啓動

「美愛．夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程今(5)日在台中啓動，發起人呂淇芸說，第一所試辦學校為台中新社區大南國小，已執行三個...

南華大學越南專班生遭爆超時打黑工 校方駁：教育訓練

南華大學應用社會系教授周平日前在臉書揭露，有國際生遭校方及公司經理威脅血汗超時打工，甚至被威脅若不服從甚至不得畢業。據了...

原民語言能力認證測驗 逾3萬人報考創新高

109年原住民族語言能力認證測驗今天登場，根據原民會統計，今年度報考人數總計3萬1012人，較上次2萬4056人多出近7...

桃首創！「木藝」教育 明年推動5所木藝特色重點學校

桃園市首創推動「木藝教育」，大溪木藝生態博物館今天舉辦木藝教育交流會，邀請全台木育案例及實作者交流分享，也宣布明年起，桃...

台灣閱讀節嘉年華登場 攤位活動熱鬧滾滾

台灣閱讀節今天在中正紀念堂園區盛大登場，開幕典禮吸引近300名大小朋友熱情觀禮，現場有超過150個單位響應，各閱讀活動攤...

台中市圖最「書福」閱讀 香氛療癒、古禮抓周各有主題

閱讀可以無所不在！ 台中市立圖書館「生活好書福」系列活動再度出擊，12月推出「書福有藝思一館一展」，各圖書館精心策劃不論...

私幼業者：罰則不斷提高 對私幼不公

教育部修「幼兒教育及照顧法」加重處罰，教團表示修法調高罰鍰基準是社會高度共識，予以肯定，但地方執法人員一年一聘，缺乏經驗...

幼園違規擬修法 超收可罰30萬

現行幼兒園若違規，主管機關多要求限期改善而未直接罰款，且之後違規罰款「不痛不癢」，飽受外界批評。教育部修正「幼兒教育及照...

台灣教育科技展 CodingBar讓程式學習輕鬆上路

「台灣教育科技展」正在台北世貿一館舉行，專注青少年程式學習的CodingBar在當中的「創課神隊友」區展示新產品「Inf...

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

我國持續境外封鎖，也連帶將外籍生阻絕在外，少了外籍生來台學中文，各大專院校華語中心招生受衝擊，近來卻有多名華語教師遭解雇...

熱門新聞

好玩又冒險 在家自學考上台大

全台最大五專 樹人醫專歡慶51周年校慶

過溝國中兄弟檔校友校慶捐廣場感恩 賴清德表揚讚賞

桃首創！「木藝」教育 明年推動5所木藝特色重點學校

南華大學越南專班生遭爆超時打黑工 校方駁：教育訓練

中市首座智慧型國小圖書館 借還書、尋書全自動化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。