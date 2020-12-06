聯合盃作文大賽南區總決賽登場 家長：孩子主動學習

第14屆聯合盃全國作文大賽總決賽南區競賽，上午在台南崇明國中登場，有400多名考生參與，陪同的家長與考生都認為因應108學年新課綱，閱讀與寫作能力更形重要，而參與競賽能夠讓學生更有學習動力。

南區競賽的考生來自台南、高雄與屏東，許多家長不辭辛苦，開車載孩子遠道而來，甚至還有家長從中、北部來考試，考完可以順便在台南玩。

配合108課綱上路，比賽的考題也都是「素養導向」，學生必須要能看懂一大段的文字介紹或者是圖表，才能夠接著作文。

來自高雄師大附小國小三年級學生家長表示，是第一次參加聯合盃作文大賽，孩子幸運能夠通過初賽，當然要陪孩子再來參加決賽。

家長表示，孩子雖然還小，但是參加比賽，可培養孩子主動閱讀與學習的興趣，明年應該還會再來參加。

主辦單位在會場還幫家長安排了一場因應108新課綱英語學習的演講，由資深的英語教師介紹新課綱英語學習的特色與考試方向，吸引眾多家長參與，大大的教室裡座無虛席。

家長都很重視孩子的學習，有半數以上的孩子都有參加補習，但是家長也明顯的表達出對新課綱的焦慮，包括孩子的學習、歷程表的填寫、未來考試方向等，都有許多的疑問，但藉由老師的說明，及聯合報系好讀周報提供的各項英語學習機會，讓家長有更多了解，會後許多家長也都搶著訂閱好讀周報。