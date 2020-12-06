一口好牙的原動力 水源國小拍出「牙」實力

新竹市水源國小推動學童口腔衛生保健，除陪伴孩子一起收集收藏乳牙，更拍攝潔牙微電影，榮獲2020年全國「最佳技衛影片-技術優異獎」，藉由資訊融入、社團活動、潔牙競賽，培養學童落實在生活中的素養與技能。

今年牙醫全聯會所舉辦的2020年全國國小學童潔牙微電影觀摩賽，水源國小除在賽中獲得甲組第一名，更於全國賽11月15日的頒獎典禮中榮獲「國小甲組影片入圍獎」及「最佳技衛影片-技術優異獎」。

校長何信煒今天說，學校重視學童口腔衛生，除成立口腔推動小組，並依據健康促進學校六大範疇來施實校園口腔保畫，另實施校園含糖飲料及零食管理政策，另以口腔保健為主題設計課程，讓學童除學習與理解，還要能運用在生活中，讓全校學生的齲齒率逐年下降，成效卓著。

水源國小護理師應友貞說，作品以「健康促進學校」六大範疇為主軸，結合十二年國教「自發」、「互動」、「共好」的三大面向，呈現校內推行潔牙及口腔保健之成果；這次參賽，由應友貞進行校內口腔保健工作實際拍攝，透過影片讓全校師生更瞭解口腔保健的重要性，並經由班級典範之呈現，營造觀察學習的良好氛圍。