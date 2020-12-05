南華大學越南專班生遭爆超時打黑工 校方駁：教育訓練

南華大學應用社會系教授周平日前在臉書揭露，有國際生遭校方及公司經理威脅血汗超時打工，甚至被威脅若不服從甚至不得畢業。據了解，周平所稱學校即為南華大學。對此，南華大學校方表示，學生確實有因工作效率不佳，而出現超時工作情形，經反映後飯店也有給付加班費，並重申學生工作時數上限就是20小時，但目前已讓學生暫停工作。

周平在臉書指出，有國際生在學校安排下派車到企業打黑工，工作時數依規定不得超過20小時，卻有學生11人做了兩倍的時數。而當國際學生不堪血汗勞動想辭職，公司經理更威脅已經跟學校簽約，學生必須繼續做下去，經理同時通報校方此事。

由於學生反映想辭職，周平表示，校方國際長還特別在導師上課時間入班訓斥學生不知惜福，甚至暗示（威脅）若不繼續工作，無法畢業；且因學生超時工作，正常課業根本無法出席，導師困擾不已，向各級主管陳情，卻無人理會，整學期上課出席狀況嚴重異常。

據了解，周平指控的情形就發生在南華大學，南華越南專班有近20名大四學生，其中有11人在日月潭五星級飯店打工，工作內容多為房務、餐廳工作等。

國際與兩岸學院院長賴淑玲受訪時表示，今年暑假不少境外學生因疫未返國，學生有打工需求，校方也協助學生找打工，有需求就去，若沒需求也未強迫，依法每周可做40小時；開學後，也有學生想繼續工作，依法每周不得超過20小時，但因為學生是新手，兩人一組一天下來僅能做6、7間房，飯店希望學生量能要足，因此進行教育訓練，讓學生能盡快上手，超過工時部分，飯店起初未給加班費，經反映後有給付教育訓練費。

賴淑玲強調，「學生有課就回來，沒課就留在飯店，因為學生是打工，絕對不可能簽約」，也不可能影響學生成績，事前也有跟學生說，需要就去，不需要就不用，也可以隨時換單位。

賴淑玲表示，事前也有向飯店強調學生工作時數上限就是20小時，若有些超過時數，飯店也會帶著學生做，就是教育訓練。賴強調，「假設有超過就是教育訓練費，絕對沒有違法。」

記者追問學校是否認同超時工作視同「教育訓練」的說法？賴淑玲表示「學校不認同」，她也說曾向飯店反映應再補人，學校也不希望有任何超時的情事，因此也有馬上跟飯店反映。

對此，教育部表示，目前已聯繫學校，教育部也將組專案小組赴校調查，查核該校外國學生打工情形是否符合就業服務法，以及實習課程安排是否符合規定，若經調查發現學校介入學生非法打工，或實習課程安排不當，除了要求學校立即改善，也會依大學法及私立學校法等規定議處，調整減招生名額及獎補助經費，並要求學校懲處相關違失人員。