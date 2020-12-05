教部稱7成國小有課照 托盟反批「便宜行事」

教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟（托盟）指出，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率，台北市最高也只有二成二，台南市一成最低；非六都縣市更低台南市教育局日前反批數據有誤，並指台南市學校開辦率七成九，要求托盟更正資料。托盟今再指出，托盟計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」，而非「開辦課照班校數/國小總校數」，呼籲政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事。

托盟周三召開「0-12歲公共托育服務，不能忘記公立國小課後照顧」記者會，呼籲教育部提升公立國小課後照顧服務涵蓋率。教育部事後表示，108學年公立國小共2596校，有1841校辦理兒童課後照顧服務班，約占七成。其中1635校自辦，206校委辦。總計32萬7390名學生參加；被指六都中涵蓋率最低的台南市也出面反駁數據，稱209所國小中，有171校辦課後照顧，學校開辦率7成9，並要求托盟更新數據。

托盟表示，全台國小課後照顧服務涵蓋率大評比，計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」而非「開辦課照班校數/國小總校數」。政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事面對學童與家長的需求。

針對教育部稱108學年度國小課後照顧班辦理人數32萬7390人，托盟表示，一學年共有上、下兩學期，這項數字其實是「人次」的概念。托盟認為，為貼近國小課後照顧服務的實際受益人數，政府應該提出108學年上學期、下學期分別的辦理人數，避免誤導視聽。