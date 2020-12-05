快訊

直播／新增3例境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

教部稱7成國小有課照 托盟反批「便宜行事」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
托盟計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」而非「開辦課照班校數/國小總校數」，要求政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事面對學童與家長需求。圖／托盟提供
托盟計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」而非「開辦課照班校數/國小總校數」，要求政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事面對學童與家長需求。圖／托盟提供

教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟（托盟）指出，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率，台北市最高也只有二成二，台南市一成最低；非六都縣市更低台南市教育局日前反批數據有誤，並指台南市學校開辦率七成九，要求托盟更正資料。托盟今再指出，托盟計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」，而非「開辦課照班校數/國小總校數」，呼籲政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事。

托盟周三召開「0-12歲公共托育服務，不能忘記公立國小課後照顧」記者會，呼籲教育部提升公立國小課後照顧服務涵蓋率。教育部事後表示，108學年公立國小共2596校，有1841校辦理兒童課後照顧服務班，約占七成。其中1635校自辦，206校委辦。總計32萬7390名學生參加；被指六都中涵蓋率最低的台南市也出面反駁數據，稱209所國小中，有171校辦課後照顧，學校開辦率7成9，並要求托盟更新數據。

托盟表示，全台國小課後照顧服務涵蓋率大評比，計算國小課後照顧服務涵蓋率的方式為「國小課照班收托人數/國小學生總人數」而非「開辦課照班校數/國小總校數」。政府不能以「國小有開辦課後照顧服務就好」的心態，便宜行事面對學童與家長的需求。

針對教育部稱108學年度國小課後照顧班辦理人數32萬7390人，托盟表示，一學年共有上、下兩學期，這項數字其實是「人次」的概念。托盟認為，為貼近國小課後照顧服務的實際受益人數，政府應該提出108學年上學期、下學期分別的辦理人數，避免誤導視聽。

至於為何七成學校開辦，但收托人數涵蓋率會如此低？托盟發言人王照慶表示，不是家長沒有需求，而是服務很難用。多數課後照顧班平日收托時間太短，只到下午5時半；寒暑假開班比率有限，就算開班，也只到下午4時。服務時間不完整，不符合多數家長的需求。

教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟（托盟）指出，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率，台北市最高也只有二成二，台南市一成最低。圖／托盟提供
教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟（托盟）指出，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率，台北市最高也只有二成二，台南市一成最低。圖／托盟提供

教育部 托育 教育局

延伸閱讀

影／國際身心障礙者日 教部推90秒影片談融合教育

國小課後照顧 托盟：服務難用

大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

公立國小課後照顧班挨批太低 教部：7成學校都有開班

相關新聞

台灣閱讀節嘉年華登場 攤位活動熱鬧滾滾

台灣閱讀節今天在中正紀念堂園區盛大登場，開幕典禮吸引近300名大小朋友熱情觀禮，現場有超過150個單位響應，各閱讀活動攤...

台中市圖最「書福」閱讀 香氛療癒、古禮抓周各有主題

閱讀可以無所不在！ 台中市立圖書館「生活好書福」系列活動再度出擊，12月推出「書福有藝思一館一展」，各圖書館精心策劃不論...

教部稱7成國小有課照 托盟反批「便宜行事」

教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟（托盟）指出，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率，...

結合AI人工智慧 長榮大學要打造安全健康智慧校園

長榮大學今天表示 ，為落實推動「安全與健康的校務發展主軸」，將設置「智慧型校園安全資訊整合控制中心」，讓校園環境更安全。

私幼業者：罰則不斷提高 對私幼不公

教育部修「幼兒教育及照顧法」加重處罰，教團表示修法調高罰鍰基準是社會高度共識，予以肯定，但地方執法人員一年一聘，缺乏經驗...

幼園違規擬修法 超收可罰30萬

現行幼兒園若違規，主管機關多要求限期改善而未直接罰款，且之後違規罰款「不痛不癢」，飽受外界批評。教育部修正「幼兒教育及照...

台灣教育科技展 CodingBar讓程式學習輕鬆上路

「台灣教育科技展」正在台北世貿一館舉行，專注青少年程式學習的CodingBar在當中的「創課神隊友」區展示新產品「Inf...

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

我國持續境外封鎖，也連帶將外籍生阻絕在外，少了外籍生來台學中文，各大專院校華語中心招生受衝擊，近來卻有多名華語教師遭解雇...

立委高虹安促盡快審查私校退場條例

全國教育產業總工會理事長林碩杰、全國私立學校產業工會理事長尤榮輝、立委高虹安、立委張其祿與臺灣北部大專院校學生自治聯合協...

少子化衝擊學校退場亂象多 民眾黨呼籲盡速完成修法

台灣民眾黨立委高虹安今天表示，因應我國高等教育轉型問題和私立學校面臨少子化衝擊的經營問題，民眾黨團提出「私校退場條例」，...

違規幼兒園罰不怕？教部擬罰緩限改同步 超收重罰30萬

過往幼兒園若違規，多是先要求限期改善，而未直接罰緩，即便限改後違規，罰緩輕仍「不痛不癢」，長期受家長詬病。教育部近來推動...

金門某國小疑發生霸凌事件 教育處這樣說

本報昨天獨家報導，金門某國小又發生疑似學生霸凌事件，一位張姓家長在臉書PO文，指稱孩子長期遭到同班同學的欺負，要求轉班，...

熱門新聞

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

小二數學題「答案對」遭老師改錯！家長抱怨 網全戰翻

注定是台鐵人！大學實習經驗 助攻鐵路特考

醫科搖籃興國高中　轉型優質住宿型六年一貫中學

大員林唯一銜接籃球升學　大同國中今獲員林扶輪社捐款

大四實習經驗助攻 注定當台鐵人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。