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結合AI人工智慧 長榮大學要打造安全健康智慧校園

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
結合AI人工智慧 ，長榮大學要打造安全健康智慧校園。圖／校方提供
結合AI人工智慧 ，長榮大學要打造安全健康智慧校園。圖／校方提供

長榮大學今天表示 ，為落實推動「安全與健康的校務發展主軸」，將設置「智慧型校園安全資訊整合控制中心」，讓校園環境更安全。

校方表示，目前學校已建置完成「智慧環狀健身中心」與「智慧健身房」等兩座設備新穎的智能健身中心，教職員工及學生可依規定於上班時間使用。

校長李泳龍表示，人才是社會的最大資產，人才養成除技能培育也應包含身、心、靈，身心健康有助於提升學習成效與工作效率，因此，學校提供完善的健身場域，鼓勵大家養成良好的運動習慣。

李泳龍表示，在「安全和健康」的校務發展的原則下，學校不斷強化相關設備，學校自行開發APP「虎皮同學我問你」新增「緊急聯絡」功能，遇有緊急狀況時可直撥「校安緊急專線」、「大潭派出所」等手機直撥功能，並協助安裝內政部警政署「110視訊報案」等功能，更提供「求救定位功能」，為師生提供更多的安全防護。

他說，為強化全校急救安全設施，近期又增設兩台AED自動電擊器，目前校內共設置6台AED，分別在行政大樓、第一及第三教學大樓、第二及第四宿舍以及體育館，衛保組將開設相關使用課程供師生學習。

校方指出，目前校園四周的圍籬架設與戶外新增設緊急求助鈴的作業也陸續施工中，學校網頁已建置「校園安全」專區（https://dweb.cjcu.edu.tw/security），隨時提供校園安全的相關資訊，「讓師生能充分掌握校園安全的最新進度與規劃，享有安心與安全的校園生活」。

李泳龍強調，未來以取得世界衛生組織WHO認可的安全社區國際認證「國際安全學校」為目標，透過學校、政府、警方及社區的共同努力，提出安全促進計畫及改善措施，打造「符合世界級標準的安全與健康校園」。師生若有任何建議，可至24小時回應系統意見信箱：webinfo@cjcu.edu.tw 或諮商輔導關懷信箱：icare@mail.cjcu.edu.tw或學生Q&A平台)反映，學校收到訊息後將立即進行回覆。

結合AI人工智慧 ，長榮大學要打造安全健康智慧校園。圖／校方提供
結合AI人工智慧 ，長榮大學要打造安全健康智慧校園。圖／校方提供
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結合AI人工智慧 ，長榮大學要打造安全健康智慧校園。圖／校方提供

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