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三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

醫科搖籃興國高中　轉型優質住宿型六年一貫中學

文 / 興國高中 提供

因應108課綱以及2030年雙語國家政策藍圖，興國高中致力於發展多元課程，與拓展學生視野的國際教育。興國高中強棒出擊，以精緻教學、國際優質學習環境、住宿保證方案和獎優扶弱的多元獎學金，打造升級版興國高中2.0。

興國高中醫科班學生前往台大醫院參訪，五位教授級主任與學生對談交流，暢談從醫心得，學生也更堅定升學發展目標。 圖／興國高中 提供
興國高中醫科班學生前往台大醫院參訪，五位教授級主任與學生對談交流，暢談從醫心得，學生也更堅定升學發展目標。 圖／興國高中 提供

逾12%的學生會考成績達5A以上，興國高中國中部會考表現遠高於全國平均8%，深獲各界肯定。國高中六年一貫的課程搭配資優方案、資賦課程、雙語學程等，輔以每周兩節國際視野、創客教育的特色課程，素養導向式的學習讓學生能適性發展，拓展視野。此外搭配13個活潑多元社團，如熱舞社、程式設計社、機器人社、壘球社、籃球社、吉他社等，讓學生自由選擇，發展個人興趣。

興國高中升學成果豐碩，分為醫科、法政、國際與科學實驗等班協助學生特色發展。 圖／興國高中 提供
興國高中升學成果豐碩，分為醫科、法政、國際與科學實驗等班協助學生特色發展。 圖／興國高中 提供

興國高中CLIL雙語學程，透過每周兩節以上的外師授課，採沉浸式的教學模式，強化學生的全英語溝通能力。此外興國高中於週末開設iEARN英文、實境解謎、雙語數學、科學實驗專題、口語表達等多元化的課程，培養學生邏輯思維、藝術素養與實作能力，藉由多元跨領域的學習，啟發學生獨立思考與解決問題的能力。此外，興國高中與各大學合作開設跨領域多元選修與微課程，讓學生在課本所學的知能外探索，進一步呼應新課綱，完成更具個人特色的學習歷程。興國亦持續推動各類選手培訓，包括語文競賽、科展團隊及科學競賽培訓，也有棒球隊與籃球隊等運動類型培訓，讓孩子們找到學習熱情，發光發熱。

興國高中社團多元活潑，學生可自由選擇，發展個人興趣。 圖／興國高中 提供
興國高中社團多元活潑，學生可自由選擇，發展個人興趣。 圖／興國高中 提供

興國高中升學成果豐碩，其中醫科班近10年有30位畢業生學測超過74級分，122位錄取醫學系和牙醫系，是全台醫科搖籃。醫科、法政、國際與科學實驗等班協助學生特色發展。國際班重視英語聽說讀寫，配合各類檢定積極輔導，協助學生取得語文類相關證書。科學實驗班強化物理、化學、生物以及地科等自然學科實驗課程，藉由延伸設計相關實驗，印證理論的實際應用。

興國高中六年一貫的學習，協助學生考取理想大學，雙導師全人輔導的機制，讓國高中階段的青少年遠離網路和手機的干擾。新學期推出住宿保證方案，聘請校內外課輔名師進行夜間全科輔導，協助學生解決學科學習的困擾。有個別需求的學生，更增開一對三的小班課輔。青年旅舍式的優質空間，提供四人房和八人房的選擇，八人房每人每學期六萬元，四人房每人每學期七萬元，費用包含住宿、課輔、生活管理照顧和餐費（一天四餐）。參加住宿方案學生簽約保證錄取指標性國立大學，未考取者將可進行退費。住宿有專人提供生活輔導，學生可省下每日通勤時間，全面投入學習，還能參與各類社團活動，平衡學業與生活，住宿方案的學習與輔導機制，確保學生學習領先。

興國高中「住校保證方案」八人青年旅館式宿舍（此圖為樣品屋，工程施作中）。 圖／興國高中 提供
興國高中「住校保證方案」八人青年旅館式宿舍（此圖為樣品屋，工程施作中）。 圖／興國高中 提供

圖／興國高中 提供
圖／興國高中 提供

圖／興國高中 提供
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