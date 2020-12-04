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台灣教育科技展 CodingBar讓程式學習輕鬆上路

聯合報 / 教育事業部
CodingBar製作的動畫, 用來幫助學習程式設計。圖／CodingBar提供
CodingBar製作的動畫, 用來幫助學習程式設計。圖／CodingBar提供

「台灣教育科技展」正在台北世貿一館舉行，專注青少年程式學習的CodingBar在當中的「創課神隊友」區展示新產品「Infinity World」與平台，民眾可現場體驗如何輕鬆學程式設計。

CodingBar創辦人暨執行長林士翔表示，108課綱上路後，各級學校急需會寫且會教程式設計的老師，但這類人才多進入業界，培養業師也需要時間，CodingBar因此建置「智慧平台」，讓程式設計變得容易、有趣。

林士翔強調，學習程式設計時，學生常會被抽象概念、不知程式碼錯在哪而放棄，因此CodingBar製作許多有趣的短動畫與影片，代替枯燥、抽象的解說，當學生在練習寫程式時，「智慧平台」的AI助手會即時指出哪個語法有錯，該如何修正，大幅降低初學者的挫折感：CodingBar智慧平台已有超過60間高中使用。

「Infinity World」則是利習平台結合遊戲Minecraft，學生可獨自或多人挑戰程式關卡，藉此建立寫程式能力。

程式學習是未來世代的核心競爭力，CodingBar未來將與聯合報教育事業部合作開辦公益程式課程，詳細資訊會公告在聯合報教育服務官網「聯合學苑」(udncollege.udn.com)。有興趣者，本月底前上網填寫問卷，即可獲得免費體驗課程，詳情可上網查詢：https://lihi1.com/HdVNz。

CodingBar在教育科技展的攤位，擠入不少學生。圖／CodingBar提供
CodingBar在教育科技展的攤位，擠入不少學生。圖／CodingBar提供
CodingBar在教育科技展的攤位。圖／CodingBar提供
CodingBar在教育科技展的攤位。圖／CodingBar提供
CodingBar在教育科技展的攤位。圖／CodingBar提供
CodingBar在教育科技展的攤位。圖／CodingBar提供

108課綱

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