三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

我國持續境外封鎖，也連帶將外籍生阻絕在外，少了外籍生來台學中文，各大專院校華語中心招生受衝擊，近來卻有多名華語教師遭解雇，不僅沒有資遣費，也領不到非自願離職證明。今有華語教師現身說法，淚訴不僅忍受三個月一聘的非典型雇用，薪資也遠低於大學兼任教師，疫情期間還被當免洗筷。

高等教育產業工會今率2位華語中心教師召開記者會。一名北部大專院校華語教師淚訴，多數華語中心課程是三個月一期，若教師表現良好，中心也有課，教師就能再續聘，若華語中心招生人數不足，老師下期就沒課上，若主管因人好惡也有人為操弄空間，華語教師隨時會被驅逐。

該名教師表示，目前多所大學華語中心教師是以「兼任、儲備」方式聘用，先把老師列入儲備人選，等華語中心班級數確定後，在開課前多則一個月、少則一周前通知教師來上課。

受疫情影響，華語中心學生銳減，不少教師被減課，甚至直接不排課，教師就失業，但一期一聘，教師沒有非自願離職證明，遑論資遣費。

此外，該名教師指出，華語教師薪資鐘點費依學歷350元至450元不等，遠低於一般大學兼任教師鐘點費如講師級670元。即便碩士畢業在華語中心任教，一周15小時帶狀語言課，一個月收入頂多2萬5000元，學士畢業的教師更連基本工資都拿不到。

一名在成功大學華語文中心任教15年的邱老師表示，9月起學校陸續約談7名兼職教師，提及中心業務緊縮，兼職教師可先辦理非自願離職，未料校方不僅沒提供非自願離職證明，還改口稱雙方是「委任」，而非「雇傭」關係，既沒有資遣費，也沒有非自願離職證明，求助無門。

邱老師還表示，校方甚至說當初幫教師保勞保是「中心的錯誤」，未來若要再聘任兼職華語教師，將一期一期簽約，且只有團保，沒有勞保。目前已尋求勞工局勞資調解。

高教工會理事蔡依伶表示，台灣幻想有國際型大學、國際學生來台灣念書，希望外籍生來台了解文化，說在地語言，蔡政府推動新南相政策，華語教師也是當局者推動新南相的協助者，無條件配合學生上課時間，甚至義務協助辦理文化慶典，卻沒有合理待遇，無法接受「委任關係」的說法。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部從102年開始推動「邁向華語文教育產業輸出大國8年計畫」，8年共投入30億元經費，各大學設有62個華語學習中心，去年有3萬2457名華語生，10年成長3.55倍，依教育部統計，華語教育108年的年度產值已達114億元，若爭取疫情後的國際空間，未來有機會改變全球華語競爭版圖。

林柏儀表示，各大學不該用壓榨方式進行華語工作，儘管因疫情讓生源減少，但過去台灣開辦華語教育，賺取大量校務基金，沒理由因疫情而大量解雇。儘管沒學生，也可請華語教師進行教材研究，或發展線上課程，教育部必須要求大學負起聘僱責任，也應依照勞動法規進行資遣通報。

成大華語文教學中心主任高實玫受訪時表示，大學的兼職老師都採鐘點式，有需求才聘請，因此是「委任」關係。近期也彙整資料請南市勞工局判定勞雇關係，但勞工局回函，因找不出文字約定，因此也無法判定，仍回歸勞資雙方認定。

至於替教師保勞保，高實玫表示，因為年代久遠，當時只要有薪資所得事實，都有加勞健保，是工作上的額外保障，但因跟專職工作性質不同，並未提撥勞退；目前成大考慮要採不定期聘僱，但華語教育學生也沒拿學分、學籍，類似「補習」，教育部應要制訂如大學法、教師法的母法，學校才能按照母法訂定聘僱辦法。