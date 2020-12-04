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微塑膠好毒！ 海洋生物後代死亡率高3倍

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、台大生態學與演化生物學研究所碩士余倖霈研究發現，潮間帶生物紋藤壺若從幼生到成體一直吃進微塑膠，下一代幼生的死亡率增加3倍。記者葉冠妤／攝影
中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、台大生態學與演化生物學研究所碩士余倖霈研究發現，潮間帶生物紋藤壺若從幼生到成體一直吃進微塑膠，下一代幼生的死亡率增加3倍。記者葉冠妤／攝影

塑膠「微」害不小！直徑或長度不到5毫米的微塑膠容易被海洋生物誤食，中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、台大生態學與演化生物學研究所碩士余倖霈研究潮間帶生物紋藤壺，發現若從幼生到成體一直吃進微塑膠，下一代幼生的死亡率增加3倍，而且愈小的微塑膠，毒性越強，將影響其存活和後代生存。

陳國勤指出，因微塑膠容易附著在浮游生物上，過去研究大多集中關注在單一棲地的終生性浮游生物，但海洋中大部份底棲的無脊椎動物有較複雜的生活史，像是這次研究的紋藤壺，幼生為浮游生物，成體時行底棲生活，成群附著在水底岩石上，同時受到水面漂浮及海底沉積的微塑膠影響，因此本研究是首度以擁有複雜生活史的海洋生物為研究對象。

陳國勤表示，研究團隊從紋藤壺幼生開始飼養到成體，餵食不同大小及濃度的聚苯乙烯微塑膠，並讓其交配生產下一代，結果發現長期食入微塑膠的紋藤壺，不但下一代的死亡率比對照組高出3倍，更發現當上一代紋藤壺食入的微塑膠愈細小，如直徑1.7及6.8微米等像細菌一樣小的微粒，下一代幼生的死亡率也愈高。

除此，研究更進一步發現，雖然微塑膠對第一代底棲的無脊椎動物沒有明顯影響，但累積的微塑膠毒性，卻可能跨越世代，導致潮間帶生物孕育的下一代死亡。

陳國勤說，這代表微塑膠的毒性將影響浮游及底棲等無脊椎動物的永續生存；再進一步看，因浮游動物是海洋中重要的蛋白質來源，而微塑膠的尺寸也與浮游生物相近，當微塑膠導致浮游動物在幼生期死亡，或經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，可能進而影響到整個海洋生態糸統。

陳國勤表示，雖然目前還沒有研究證明微塑膠對人類健康有影響性，但紋藤壺作為食物鏈的底層生物，會延伸至整個生態循環，有舉足輕重的影響，恐從海洋、海鮮再進到人體。呼籲民眾減少使用一次性塑膠、做好資源回收，不讓更多的塑膠垃圾進入海洋。

該論文已於今年12月發表在《環境汙染》（Environmental Pollution）期刊。

死亡率 潮間帶 台大

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