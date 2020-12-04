違規幼兒園罰不怕？教部擬罰緩限改同步 超收重罰30萬

過往幼兒園若違規，多是先要求限期改善，而未直接罰緩，即便限改後違規，罰緩輕仍「不痛不癢」，長期受家長詬病。教育部近來推動「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」修正草案，將明定教保服務機構人員禁止任職的條件，以及教保服務機構人員不得對幼兒所做的行為，若有損及幼兒和家長權益的重大違規行為，先處以罰鍰再命限期改善，部分罰則更較過往加重10倍罰緩。草案已於11月底報行政院審議，將再送立法院審查。

今年5月，有民眾上公民政策平台提案，要求教育部應修改「幼兒教育及照顧法」相關罰則細項，加強幼兒托育安全。短短一周就達5000人附議門檻，教育部也著手檢視修法。

根據「幼兒教育及照顧法」最新修正草案，若損害幼兒及家長權益情節重大的違規行為，如超收幼兒情節重大、生師比例不符規定、知悉有不適任人員卻未依規處理、未辦理幼兒團體保險、未依規定收費與退費、規避檢查、進用未具資格的教保服務人員、借用教保資格證書等，將加重罰緩。其中超收幼兒罰鍰額度從最低6000元、最高3萬元，將調整為最低6萬元至最高30萬元，並得依行政罰法再予加重處罰。

除此之外，過去若幼兒園違規，首次違規僅需限期改善，若屆期未改，才會面臨罰緩，卻有不少違規幼兒園遊走法律邊緣，多次違規仍僅是限改。為此，教育部也將現行「先限期改善，再處罰鍰」的規定，修正為「罰鍰並命限期改善」。

教育部也同步修正「教保服務人員條例」，讓兩法具備一致性。針對教保服務機構各類人員的消極資格，訂定相關規範及處理機制，並參酌新版「教師法」，明定不得於教保機構任職的條件規定，包括視情節輕重分別有終身、1年至4年不得進用等規範，由認定委員會查證及認定管制期限等處理機制，以及通報、資訊蒐集、查詢、停職等具體規定，提供教保服務機構及各直轄市、縣（市）政府依循。

為落實聯合國「兒童權利公約」精神，草案也明定教保服務機構相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他不正當行為，罰鍰額度將從現行處行為人最高50萬元調整為60萬元。

此外，由於現行教保服務機構若發生兒虐事件，地方社政與教育主管機關調查認定權責不一，教育部表示，考量「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」是規範教保服務機構的特別法，將統一由教育主管機關依法查處。