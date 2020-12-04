教師被主管約談怎應對？ 專家教你1觀念3原則

少子化問題嚴峻，學校老師被上層約談通常沒好事？全國私校工會理事長尤榮輝錄製「私校教戰守則」，教師若被約談，只要守住1個觀念、3個原則，即便被約談也無須過度擔憂，也可適時向工會尋求諮詢支援。

尤榮輝表示，過去老師、教官約談學生，通常是因學生犯錯，若換作老師被主管約談，多少也會有心理壓力。且少子化後，學校有精簡人力的需求，校園主管知道約談會對老師造成心理壓力，且約談也不犯法，多約談幾次，有些老師可能不堪心理負荷而主動請辭，約談也成為逼迫教師辭職的常見手段。

老師接到約談通知時要怎準備？尤榮輝表示，除了司法傳票或法令規定外，人人有拒絕被約談的權力，現行也沒有法令規定未出席約談會受罰，也並非不禮貌的行為。

尤榮輝也說，何況校長約談老師，通常是個陷阱，建議老師若被約談，可以反過來請學校「有事情請學校以書面通知」，或是請工會詢問學校。若校長堅持約談，教師也可反過來詢問校長，是否可有工會代表陪同，而在拒絕學校約談後，建議老師可直接向工會諮詢後續處理方式。

但若教師被約談也不會緊張，也助於解決問題，教師仍堅定出席約談。尤榮輝建議，約談可以公開錄音，或是私下錄音，作為日後舉證的用途。他說，若沒有任意散播錄音，造成當事人名譽受損，也不會有後續法律問題。

尤榮輝也說，若教師公開錄音，校長通常就不敢惡言相向，或用恐嚇威脅；若是私下錄音，錄音內容也可作為法律攻防的武器。

除此之外，他也建議教師在約談過程中要「多聽、多問、但少說」。尤榮輝舉例，有些約談是要就校園事件來調查老師，比如學校接獲學生陳情，或檢舉老師不當行為，尤榮輝說，「這種約談通常不是在釐清事實，而是在羅織罪名」，為避免越描越黑，建議「多聽、多問、但少說」，法律上也有「不自證己罪」的原則，當老師遇到指控，可以保持緘默，不用努力證明清白，是校方應負起舉證責任。

尤榮輝也說，被約談也絕不要口頭承諾，或是簽下任何的同意文件。若學校有任何要求，建議老師可把學校文件帶回和工會商量後再做回應。

私校教戰守則影片連結： https://youtu.be/sa8LOTWJL8U