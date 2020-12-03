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明倫社宅非營利幼兒園明年招生 12月19日辦說明會
北市再添一所非營利幼兒園。明倫非營利幼兒園預計明年2月開辦，招收2足歲至國民小學前的幼兒，共152人。登記時間為明年1月8、9日上午9時到下午5時，本月19日上午10時至11時、下午2時至3時先舉辦招生說明會。
明倫幼兒園位於明倫社宅內，教育局表示，明倫非營利幼兒園委託社團法人中華兆陽文教發展協會辦理，招生後，北市非營幼兒園將有41所，園數高居全國之冠，共有219 班，可招收5527名幼兒。
明倫非營利幼兒園招生對象為2足歲以上至入國民小學前的幼兒，且須符合下列條件，一、設籍北市，但若幼兒具原住民身分、經社政主管機關依法安置或任職於同一幼兒園的教職員工子女者，可免設籍北市；二、居留北市的外籍幼兒。
至於招生名額，預計2足歲32人、3足歲45人、4足歲43人，以及5足歲32人，共152人。報名簡章公告於北市教育局首頁／最新消息／幼兒園公告區，及台北市學前教育資源網（http://www.kids.tp.edu.tw/node/512）
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