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全國中小學午餐限用國產肉 潘文忠：年底前完成補換約

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，預計今年底前，全台學校將與廠商完成補約、換約，供餐一律採用國產肉、加工肉，請家長放心。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠表示，預計今年底前，全台學校將與廠商完成補約、換約，供餐一律採用國產肉、加工肉，請家長放心。記者趙宥寧／攝影

明年元旦起，我國將開放含萊克多巴胺肉品進口，教育部宣示中小學營養午餐一率採用本土牛豬，教育部也在11月中旬也修訂採購契約範本，要讓各縣市政府依循，避免孩子吃到萊豬。潘文忠今再表示，預計今年底前，全台學校將與廠商完成補約、換約，供餐一律採用國產肉、加工肉，請家長放心。

立法院教育及文化委員會今審核110年教育部預算，潘文忠會前受訪時表示，11月13日已將最新採購契約範本發函各級學校和縣市政府，各縣市政府也很積極進行補、換約，預計今年底前一定會完成，讓所有學校午餐採用國產肉品、加工製品，請家長放心，各縣市政府也都積極加速執行。

根據教育部修正契約範本加重罰則，廠商若未使用國產在地肉品等，將記點15到20點，若混充或假冒產品供貨不實情節，將加重記15到20點，一旦記滿20點，學校可終止契約；另為配合「食安五環」政策，明年學校食材經費補助將從每人每天3.5元增加為6元，總經費預計將投入20億元。

教育部表示，為落實學校採用國產在地食材，今年8月28日已行文要求各級學校供應膳食一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材；另於9月17日、9月26日也以同樣標準要求各地方政府所轄的兒童課後照顧服務中心、幼兒園供應膳食比照學校衛生法高規格，應採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材。

教育部 肉品 潘文忠

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