李家同批國小生學奈米是「官員搞不清」 潘文忠回應了

教育部「奈米K-12」人才培育先導計畫，要從國小起培養奈米人才，卻遭清華大學榮譽教授李家同砲轟，奈米知識很多大學生都搞不懂，更別說小學生，批官員根本就不懂。教育部長潘文忠今則表示，108課綱強調數位科技學習，但只做基礎知識學習，不會太深奧。

李家同最近連番發文批評國小課程內容，日前更點名教育部「奈米K-12」人才培育先導計畫，該計畫要培養從國小到高中的奈米人才，但他認為，奈米牽涉許多工程技術，大學生都難以理解，何況小學生，批評政府官員搞不清楚學問和技術，才認為任何人都能快速學奈米。直說「看到計畫實在大吃一驚，看了內容又感到非常傷心」。

立法院教育及文化委員會今審核110年教育部預算，潘文忠會前受訪時表示，108課綱重視數位學習與科技學習，但都是從學生的認知、探究與實作來著手，比如在中小學設有自造教育科技輔導中心，推出動手做課程，「應該不會涉及到太艱澀的深奧知識」。

不過，潘文忠也表示，針對李家同的疑慮，教育部要再去深入了解。