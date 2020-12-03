快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特教教材研發大賞 桌遊、交筆友特色教材獲肯定

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
身心障礙類教具與輔具組特優作品，新竹特教學校「衝突森林桌遊」。圖／教育部提供
身心障礙類教具與輔具組特優作品，新竹特教學校「衝突森林桌遊」。圖／教育部提供

教育部鼓勵各界研發高中以下學校及幼兒園適用的教材、教具、輔具及電腦輔助教學軟體，今舉辦第六屆獎助製作特殊教育教材教具設計比賽，共計112件作品參賽，投稿件數較前屆大幅增加，共精選出39件優良作品，後續將彙整製成電子書，供各學校教學使用。

教材組特優作品「田美友誼－跨校交筆友」，由基隆市深美國小教師吳荔馨與桃園市上田國小教師邱雅姿共同設計，構想起因於學障學生除了學習策略、溝通訓練等需求，也常有自我認同及網路資訊素養缺乏，以及不友善網路留言、網路溝通社會技巧等困擾，兩名老師選擇使用基礎書信往返訓練書寫，結合FB、IG、YOUTUBE等社群軟體的圖章和使用習慣，深入體驗學習，讓學生透過演練來提升相關能力。

另一教材組特優作品「愛己特攻隊」，則是由國立新竹特教學校陳慧彥、溫明惠及曾滿枝等3名教師共同創作。他們以遊樂園主題為主軸，結合自創的超人圖像，設計成可提升學習興趣的「愛己遊樂園」，包括五個玩樂主題任務，學生在「處己」的課程歷程中，依序完成五個主題的學習，漸進培養情緒「覺察」、「表達」及「管理」等能力，進而引導成為充滿正能量、愛自己，甚至愛他人的「特攻隊」超人。

由國立新竹特教學校教師溫明惠設計「衝突森林桌遊」，拿下教具與輔具組特優。她以湯瑪斯(Kenneth W. Thomas)發展的「衝突處理導向」為發想，設計代表逃避、順應、妥協、合作、競爭的五種森林動物，並以故事情節吸引學生興趣，加上有趣且圖畫色彩豐富的桌遊教具，引發學習動機，促使學生之間踴躍討論，不再執著單一模式，也能夠接納意見、調整自己。

教育部表示，今年參賽作品相較前屆的76件大幅增加，且品質、數量上都更為亮眼。比賽分為身心障礙類與資賦優異類，並各自分成教材組、教具與輔具組、電腦輔助教學軟體組等三大組別，歷經初審及複審，評選出特優3組、優等8組、佳作12組及入選16組等39件優良作品，共86名得獎者。

得獎作品將彙集成冊並製成電子書，置於國教署特教網路中心( https://www.aide.edu.tw/  )及國教署優質特教平台( http://sencir.spc.ntnu.edu.tw/  )，提供各教學單位索取運用。

身心障礙類教材組優等鹿港國小「考試策略積木寶盒」。圖／教育部提供
身心障礙類教材組優等鹿港國小「考試策略積木寶盒」。圖／教育部提供
身心障礙類教材組特優作品，新竹特教學校「愛己特攻隊」。圖／教育部提供
身心障礙類教材組特優作品，新竹特教學校「愛己特攻隊」。圖／教育部提供
身心障礙類教具與輔具組優等作品，屏東特教學校「輕鬆有趣_ 學數學」。圖／教育部提供
身心障礙類教具與輔具組優等作品，屏東特教學校「輕鬆有趣_ 學數學」。圖／教育部提供

教育部 新竹

延伸閱讀

UBA／沒了「大魔王」 台科大賞台師大首敗

《刺客教條：維京紀元》「命運骰牌」即將推出實體桌遊，預計2021玩得到

故宮首創文物桌遊 玩家跟著乾隆皇出巡

勞動部推勞動教育桌遊 輕鬆了解勞動法令

相關新聞

李家同批國小生學奈米是「官員搞不清」 潘文忠回應了

教育部「奈米K-12」人才培育先導計畫，要從國小起培養奈米人才，卻遭清華大學榮譽教授李家同砲轟，奈米知識很多大學生都搞不...

國中會考英文C級學生 逾半未參與補救教學

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，立委張廖萬堅指出，現編列9.8億元投入國中小補救教學，但根據審計部報告，108...

國小課後照顧 托盟：服務難用

教育部聲稱七成公立國小都有開辦課後照顧班，但托育政策催生聯盟昨表示，若以收托人數來看，六都公立國小課後照顧涵蓋率均低，台...

大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

台灣大學等大學日前傳出多起不幸事件，校園心理諮商資源受關注。立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，多名立委談到他們上...

陸生比較有狼性？留英女大生述體驗：台灣學生更厲害

近年來中國大陸崛起，許多人會拿台灣人和大陸人做比較，認為大陸人較具「狼性」，做事積極又有企圖心。一名台灣的留學生分享他看到的台陸兩地同學的情況，指台灣人還是很有競爭力。

課後班排隊搶 也有家長興趣缺

不只公幼、非營利名額搶破頭，國小課後照顧班因收費較安親班便宜，名額有限，家長甚至要漏夜排隊搶報名。但也有雙薪家庭苦喊課後...

特教教材研發大賞 桌遊、交筆友特色教材獲肯定

教育部鼓勵各界研發高中以下學校及幼兒園適用的教材、教具、輔具及電腦輔助教學軟體，今舉辦第六屆獎助製作特殊教育教材教具設計...

影／國際身心障礙者日 教部推90秒影片談融合教育

今天是國際身心障礙者日，教育部推出90秒融合教育動畫影片，盼讓學校師生及家長更進一步認識融合教育，了解每一位學生的不同，...

歷時4小時投票 20位新任課審大會委員出爐

教育部課審大會有過半委員任期僅到11月24日止，教育部提出26名候選名單，今由各黨派推舉15位公正人士組成的課審會審查會...

表藝課都在放影片？教師拚第二專長 挨批不專業

中小學課程持續轉型，教育部鼓勵教師透過進修取得第二專長，像是108課綱新增的資訊科技課、本土語言課等，都透過既有教師取得...

2020全球前1％論文被引用 東海張嘉修、陳維新再度蟬聯

專業資訊服務公司科睿唯安11月19日公布「2020年高被引學者名錄」 (Highly Cited Researcher)...

台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示...

熱門新聞

陸生比較有狼性？留英女大生述體驗：台灣學生更厲害

國中會考英文C級學生 逾半未參與補救教學

歷時4小時投票 20位新任課審大會委員出爐

中小學師資培育失衡 國防供過於求、雙語師每校僅2人

影／陳潔瑤導演部落選角發掘他 17歲學生奪金鐘主持獎

國中兒打開學校60元便當超傻眼 網見菜色狂笑：老闆累了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。