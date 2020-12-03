特教教材研發大賞 桌遊、交筆友特色教材獲肯定

教育部鼓勵各界研發高中以下學校及幼兒園適用的教材、教具、輔具及電腦輔助教學軟體，今舉辦第六屆獎助製作特殊教育教材教具設計比賽，共計112件作品參賽，投稿件數較前屆大幅增加，共精選出39件優良作品，後續將彙整製成電子書，供各學校教學使用。

教材組特優作品「田美友誼－跨校交筆友」，由基隆市深美國小教師吳荔馨與桃園市上田國小教師邱雅姿共同設計，構想起因於學障學生除了學習策略、溝通訓練等需求，也常有自我認同及網路資訊素養缺乏，以及不友善網路留言、網路溝通社會技巧等困擾，兩名老師選擇使用基礎書信往返訓練書寫，結合FB、IG、YOUTUBE等社群軟體的圖章和使用習慣，深入體驗學習，讓學生透過演練來提升相關能力。

另一教材組特優作品「愛己特攻隊」，則是由國立新竹特教學校陳慧彥、溫明惠及曾滿枝等3名教師共同創作。他們以遊樂園主題為主軸，結合自創的超人圖像，設計成可提升學習興趣的「愛己遊樂園」，包括五個玩樂主題任務，學生在「處己」的課程歷程中，依序完成五個主題的學習，漸進培養情緒「覺察」、「表達」及「管理」等能力，進而引導成為充滿正能量、愛自己，甚至愛他人的「特攻隊」超人。

由國立新竹特教學校教師溫明惠設計「衝突森林桌遊」，拿下教具與輔具組特優。她以湯瑪斯(Kenneth W. Thomas)發展的「衝突處理導向」為發想，設計代表逃避、順應、妥協、合作、競爭的五種森林動物，並以故事情節吸引學生興趣，加上有趣且圖畫色彩豐富的桌遊教具，引發學習動機，促使學生之間踴躍討論，不再執著單一模式，也能夠接納意見、調整自己。

教育部表示，今年參賽作品相較前屆的76件大幅增加，且品質、數量上都更為亮眼。比賽分為身心障礙類與資賦優異類，並各自分成教材組、教具與輔具組、電腦輔助教學軟體組等三大組別，歷經初審及複審，評選出特優3組、優等8組、佳作12組及入選16組等39件優良作品，共86名得獎者。