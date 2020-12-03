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影／國際身心障礙者日 教部推90秒影片談融合教育

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

今天是國際身心障礙者日，教育部推出90秒融合教育動畫影片，盼讓學校師生及家長更進一步認識融合教育，了解每一位學生的不同，共同營造最符合所有學生學習需求的環境。

基於「平等受教權」精神，融合教育讓身心障礙的學生融入學校，與其他學生一起學習及成長，台灣自984年制定「特殊教育法」以來，逐漸完善各級學校的特教支持系統，我國已有近九成的身心障礙學生在普通班學習。

教育部今推出教育動畫影片，以學生日常及學校生活為背景，呈現班級同學不同特點，有很會彈鋼琴的小梅、很有耐心研究魔術方塊的廷廷、常聽不懂老師教學卻擅長繪畫的安安，也有行動不便的阿翰與熱心助人的志強是最佳搭檔，常相互幫助、學習，班級學生們彼此關懷且相互欣賞各別同學的不一樣。

教育部學特司表示，學校班級內的特教生有特殊需求，也需要足夠支持系統，就像視力不好的人需要配戴眼鏡輔助視力，行動不便者需要柺杖、輪椅或無障礙坡道，心智障礙者須要接受易讀易懂的資訊。

學特司也提到，學校教師在教學計畫、內容，也需依學生需求調整，例如：教育輔助器材、適性教材、學習及生活協助人力、校園無障礙環境、個別化教育計畫（IEP）等支持服務，讓每位學生都能適性適才發展。

融合教育強調尊重個別差異，並學習從身邊欣賞他人的特點。為響應每年國際身心障礙者日，並讓民眾更理解「融合教育」，教育部推出90秒融合教育動畫影片，希望讓每個人共同營造自發、互助、共好的共融友善環境。

教育部融合教育影片連結： https://youtu.be/rs77sjQj1_I

教育部 動畫 視力

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