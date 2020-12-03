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陸生比較有狼性？留英女大生述體驗：台灣學生更厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
留學生示意圖。圖／聯合報系資料照片
留學生示意圖。圖／聯合報系資料照片

近年來中國大陸崛起，許多人會拿台灣人和大陸人做比較，認為大陸人較具「狼性」，做事積極又有企圖心。一名台灣的留學生分享她看到的台陸兩地同學的情況，指台灣人還是很有競爭力。

一名在英國雪菲爾大學留學2年的台灣人在Dcard分享，她高中時聽說大陸的孩子很有狼性，因為要在13億人口中擠出頭才能成功，她以前在大陸住過一陣子，當時也是這樣想，但因就讀台商學校，能接觸的當地學生還是較少。

直到她這兩年到英國留學，發現風氣又不一樣了，在課堂上陸生比例高達9成，有4成埋頭苦幹、1成人不在、1成會看英文但聽說能力不太行、3成很害羞不主動說話，只有1成是主動發言比較有競爭意識的人。

她認為跟大陸的社會背景有關，一胎化和家庭富裕，所以從小不太需要去競爭，而且留學也可能非自願。班上很多人天天出去玩，不太說英文也不聽課，這些人擁有的好成績都是靠槍手團體得來的。

她指反觀班上台灣學生不到10個，卻個個英文流利，討論報告時積極主動和充滿自信，猜測可能是台灣很早就讓小孩補英文，而大陸直到最近一代才開始有讓孩子從小學英文的觀念，身邊很多陸生是接觸英文三、四年就來留學，雖然看得懂但聽說能力不太行，甚至有英國老師因為感覺學生不敢說英文而不來上課，乾脆上課直接說中文。

她認為台灣雖然市場小但人才濟濟，希望台灣學生可以好好努力。有網友提到很多陸生出國不是為了學業，主要是建立人脈；原PO表示他確實覺得陸生在交際上比台生快很多，台灣人在這方面就比較沒那麼主動了，另外她也覺得台灣學生很安逸，在一個什麼都有的社會，大家就漸漸失去競爭的狼性。

台灣人 陸生 英國

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