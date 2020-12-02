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歷時4小時投票 20位新任課審大會委員出爐
教育部課審大會有過半委員任期僅到11月24日止，教育部提出26名候選名單，今由各黨派推舉15位公正人士組成的課審會審查會，召開二次會議實質審查，歷時四個多小時討論，共計20位提名者獲審查會過半數同意，將成新任課審大會委員，名單將送請行政院院長聘任。
課審會審議大會非政府代表委員名單：
專家學者：國北教課程與教學傳播科技研究所教授張新仁、屏教大教育系副教授王慧蘭、台師大機工系教授鄭慶民、海洋大學教育所教授張正杰、國北教教育系教授兼副校長張郁雯、台南大學教育系教授許誌庭、北科大師培中心副教授林志哲。
教師組織成員：全教總理事長侯俊良、全國教師會理事李雅菁。
家長組織成員：台南市中小學家長協會榮譽理事長高明禮、全國家長團體聯盟理事王文賓。台灣家長教育聯盟理事長謝國清（候補）
校長組織成員：永平高中校長劉淑芬、高雄市中小學校長協會榮譽理事長黃秀霞。鼓山高中校長莊福泰（候補）
教育組織成員：台灣實驗教育聯盟法務部執行長魏坤賓、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠、保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光。
學生代表：文化大學學生范智鈞、政治大學公共行政碩士生陳法霖、長榮大學進修學士管理系學生楊昀臻、東海大學經濟系學生陳愷為。
※註：候補者票數超過同意門檻，未來課審大會若有出缺，可由教育部直接聘任遞補。
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