聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷時4小時投票 20位新任課審大會委員出爐

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部課審大會將有20位新任委員就任。記者趙宥寧／攝影
教育部課審大會將有20位新任委員就任。記者趙宥寧／攝影

教育部課審大會有過半委員任期僅到11月24日止，教育部提出26名候選名單，今由各黨派推舉15位公正人士組成的課審會審查會，召開二次會議實質審查，歷時四個多小時討論，共計20位提名者獲審查會過半數同意，將成新任課審大會委員，名單將送請行政院院長聘任。

課審會審議大會非政府代表委員名單：

專家學者：國北教課程與教學傳播科技研究所教授張新仁、屏教大教育系副教授王慧蘭、台師大機工系教授鄭慶民、海洋大學教育所教授張正杰、國北教教育系教授兼副校長張郁雯、台南大學教育系教授許誌庭、北科大師培中心副教授林志哲。

教師組織成員：全教總理事長侯俊良、全國教師會理事李雅菁。

家長組織成員：台南市中小學家長協會榮譽理事長高明禮、全國家長團體聯盟理事王文賓。台灣家長教育聯盟理事長謝國清（候補）

校長組織成員：永平高中校長劉淑芬、高雄市中小學校長協會榮譽理事長黃秀霞。鼓山高中校長莊福泰（候補）

教育組織成員：台灣實驗教育聯盟法務部執行長魏坤賓、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠、保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光。

學生代表：文化大學學生范智鈞、政治大學公共行政碩士生陳法霖、長榮大學進修學士管理系學生楊昀臻、東海大學經濟系學生陳愷為。

※註：候補者票數超過同意門檻，未來課審大會若有出缺，可由教育部直接聘任遞補。

教育部 大學教育 長榮大學

延伸閱讀

中小學師資培育失衡 國防供過於求、雙語師每校僅2人

大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

表藝課都在放影片？教師拚第二專長 挨批不專業

高中自學生學習歷程 由實驗教育辦理者認證

相關新聞

國中會考英文C級學生 逾半未參與補救教學

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，立委張廖萬堅指出，現編列9.8億元投入國中小補救教學，但根據審計部報告，108...

大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

台灣大學等大學日前傳出多起不幸事件，校園心理諮商資源受關注。立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，多名立委談到他們上...

2020全球前1％論文被引用 東海張嘉修、陳維新再度蟬聯

專業資訊服務公司科睿唯安11月19日公布「2020年高被引學者名錄」 (Highly Cited Researcher)...

歷時4小時投票 20位新任課審大會委員出爐

教育部課審大會有過半委員任期僅到11月24日止，教育部提出26名候選名單，今由各黨派推舉15位公正人士組成的課審會審查會...

表藝課都在放影片？教師拚第二專長 挨批不專業

中小學課程持續轉型，教育部鼓勵教師透過進修取得第二專長，像是108課綱新增的資訊科技課、本土語言課等，都透過既有教師取得...

台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示...

109年全國語文競賽落幕 桃園62位語文菁英表現亮眼

109年全國語文競賽在於11月28日至30日舉行，經過3天激烈競賽中，桃園市有62人榮獲全國語文競賽各項目組別特優的佳績...

陸童書出現「美化中國防疫」字眼 業者：已全面回收

中國大陸童書「等爸爸回家」，因內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，遭質疑美化中國防疫，成為中共大外宣的一部分，文化...

高雄市國中英文單字王大PK！冠軍愛看原文小說多益980

高雄市教育局今天在樹德家商舉辦「國中生英文單字王競賽」，全市66校、416名學生精銳盡出歷經初賽，今天有120名選手挺進...

學習歷程檔案問題不斷 立委凍結1500萬元預算

立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議...

教學換宿 圖館志工體驗感恩祭

赴異地旅宿單位打工並換宿，是不少青年熱中的活動。教育部國教署為豐富偏遠地區國中小學生學習資源，五年前仿此形式推動「教學換...

校園會客室／國之北疆 幼教師播下美的種子

離島的孩子較缺乏藝文體驗，連江縣立東引國民中小學附設幼兒園主任黃慧雯，今年初與幼兒園教師傅薾萱參與教育部幼兒園美感教育扎...

熱門新聞

國小學生學奈米 李家同：搞不懂教育高官在想什麼

公立國小課後照顧班挨批太低 教部：7成學校都有開班

揭密電競選手的致勝秘技！教練：懂得「自主學習」比努力更重要！

學測滿分生太多惹議 教部：鑑別度以10年平均值為目標

學習歷程檔案問題不斷 立委凍結1500萬元預算

影／陳潔瑤導演部落選角發掘他 17歲學生奪金鐘主持獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。