國中會考英文C級學生 逾半未參與補救教學

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，立委張廖萬堅指出，現編列9.8億元投入國中小補救教學，但根據審計部報告，108學年國中會考在國文、英文、數學三主科拿下C級（待加強）的學生中，分別有47％、58％、33％未參加補救教學。

張廖萬堅另表示，學生從國小二年級起參加學習扶助篩選測驗，但數據顯示，學生參與補救教學的受輔率隨年級提升而下降，到了九年級，國、英、數三科受輔率分別只剩16％、18％、18％。

教育部國教署長彭富源表示，國內有3400所學校辦理補救教學，超過九成；教育部也常思考，如何更落實這9.8億元。有關受輔率低，一個原因是輔導管道很多，除了教育部，還有均一、博幼等外部機構，或由家長來做，不一定會用教育部的經費接受輔導。

而在學校輔導方面，彭富源表示，擔憂產生標籤效應，原先不敢從一年級開始，後來認為這不能等，逐漸擴大範圍。同樣為避免標籤效應，以往補救教學都在課後，後來調整為留在課中也可以。往後，教育部發現問題將及時調整，提高這9.8億元的價值。

國中會考共考五科，國文、英文、數學等主科拿C人數偏高。以今年為例，數學C級占比近兩成八最高，其次是英文占兩成七。