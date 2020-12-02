表藝課都在放影片？教師拚第二專長 挨批不專業

中小學課程持續轉型，教育部鼓勵教師透過進修取得第二專長，像是108課綱新增的資訊科技課、本土語言課等，都透過既有教師取得第二專長來補足。立委范雲表示，第二專長教師專業度不足，有學校傳出表演藝術老師只會放表演藝術影片，本土語言老師只能教語言、不能教文化，影響學習權益。

范雲指出，教育部為解決部分地區正職教師不足，同時想增加跨領域專業，開設許多學分班，鼓勵教師養成第二專長。原本立意良好，但近日引發許多師生陳情，表示許多學校請教師教他取得的第二專長科目，佔據員額，導致學校無法聘第一專長教師。許多老師的第一專長很專業，第二專長落差很大，間接造成學生學習空泛化、低階化。

范雲舉例，有學校的表演藝術第二專長教師，整學期都讓學生看表演影片和報告，等於是讓學生自行學習表演藝術，教學過程中還夾雜錯誤資訊。或有學校開設本土語言，授課老師只能指導學生學語言，沒有能力帶學生認識背後的文化等知識。

范雲認為，教育部對教師取得第二專長的把關能力有問題，違背教育專業化基礎方針，提議凍結相關預算，要求教育部改善。教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全則強調，教師取得第二專長所要修的學分數，等同第一專長。