大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

台灣大學等大學日前傳出多起不幸事件，校園心理諮商資源受關注。立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，多名立委談到他們上周考察校園，指出有些大學除本部外還有分部、遍布不同縣市，但僅本部有諮商室，地點分布不均。立委吳思瑤更說，有些諮商室冰冷、位在角落，「不夠療癒」，呼籲教育部花半年好好提升心輔硬體設備。相關預算遭凍結500萬元，教育部須提出專案報告才能動支。

大學校園不幸事件引起各界關注，立委特別提到，今天是教育部學生事務及特殊教育司接到最多預算凍結提案的一次。吳思瑤指出，學生輔導法規定，大專校院每1200名學生要有一名心理輔導專業人員，但目前還有25校未達法定要求，地方政府有19縣市專輔人力未達標，仍有改善空間。

立委賴品妤指出，學生輔導法規定，每校兼任心理專業人員不能超過三分之一，但按教育部提供資料，許多學校在這項都被打紅字，應增加專任人力，確保服務穩定性。

賴品妤也提到，大學提供心輔資源不夠即時，有些學校讓學生等上兩周到一個月不等，無法解決燃眉之急，校園心理支持網漏接。心輔講求即時性，呼籲教育部研議各校接到個案後，如何按程度進行分流，有效利用心輔人力。

立委陳秀寶也建議，除補足人力缺口，還要檢討專業輔導人員的分工和工作量、工作壓力。目前看來，教育部未落實督導和即時處理，應盡速檢討。

立委也批評諮商室硬體規畫不夠健全。吳思瑤指出，有些大學除本部外還有分部多、遍布不同縣市，但僅本部有諮商室，地點分布不均。立委吳思瑤更說，有些諮商室冰冷、位在角落，「不夠療癒」，呼籲教育部花半年好好提升心輔硬體設備。

預防勝於治療，多名立委另主張增加心理健康課程。立委林奕華說，目前的心理衛生課程都在專業科系開設，應普及到通識等課程。

教育部學特司長鄭乃文回應，人力部分，明年一定會讓各校達法定員額。專業人員流動率確實較高，會協助學校聘僱。輔導規畫上，教育部已向衛福部請教第三級輔導的流程，促資源有效運用。

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