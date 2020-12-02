快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有171所國小辦課後照顧，涵蓋率79%。圖／示意照片，教育局提供
台南市有171所國小辦課後照顧，涵蓋率79%。圖／示意照片，教育局提供

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示，數據嚴重錯誤，南市209所國小，有171校辦課後照顧，涵蓋率79%，要求托育催生聯盟更正。

鄭新輝說，台南市有偏鄉學校多的特性，共有114所偏鄉國小，考慮到學生安全，原則上都是照顧到5點半，最多可延到6點；另六都中都會型狀況也不同，以台南來說就和台北不同，不應相互比較。依規定，只要家長有需要，滿15人就可開課後照顧班。托育催生聯盟應更正資料，以免誤導。

鄭新輝說，台南有209所國小，共有171所開課後照顧班，多數都到5點半，晚上6點才下課約3%。有老師表示，不能以學校沒有延長到晚上6點，甚至更晚就說沒課後照顧，有失公允；若課後照顧班要延到5點半以後，那老師、行政人員都要加班，將沒完沒了，學校又不是商店。

托育 偏鄉學校 教育局

延伸閱讀

品德教育結合社群、書道、英語 台南5校獲獎冠全國

身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

綠能再出擊！ 台南學校增置13座光電球場、停車場

南市推秋冬暖心小語 鼓勵學生勇敢面對心理壓力

相關新聞

台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示...

陸童書出現「美化中國防疫」字眼 業者：已全面回收

中國大陸童書「等爸爸回家」，因內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，遭質疑美化中國防疫，成為中共大外宣的一部分，文化...

高雄市國中英文單字王大PK！冠軍愛看原文小說多益980

高雄市教育局今天在樹德家商舉辦「國中生英文單字王競賽」，全市66校、416名學生精銳盡出歷經初賽，今天有120名選手挺進...

學習歷程檔案問題不斷 立委凍結1500萬元預算

立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議...

109年全國語文競賽落幕 桃園62位語文菁英表現亮眼

109年全國語文競賽在於11月28日至30日舉行，經過3天激烈競賽中，桃園市有62人榮獲全國語文競賽各項目組別特優的佳績...

教學換宿 圖館志工體驗感恩祭

赴異地旅宿單位打工並換宿，是不少青年熱中的活動。教育部國教署為豐富偏遠地區國中小學生學習資源，五年前仿此形式推動「教學換...

校園會客室／國之北疆 幼教師播下美的種子

離島的孩子較缺乏藝文體驗，連江縣立東引國民中小學附設幼兒園主任黃慧雯，今年初與幼兒園教師傅薾萱參與教育部幼兒園美感教育扎...

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

教師團體全教總表示，私校教職員和一般勞工的退撫提繳均免納入所得課稅，只有軍公教的退撫提繳仍然納入所得課稅，這在稅制上顯然...

foodpanda揭密美食外送高中生排行 北部這間名校最愛訂！

外送平台foodpanda日年針對高中生訂單數據列出各大排行榜，包含「最愛訂餐高中」、「最愛手搖飲料店」等排名。話題意外引起網友討論，其中以北一女奪下最愛訂外送高中冠軍，讓不少網友笑虧，「因為總統府前面根本沒有餐廳啊！（北一女位於總統府附近）」。

貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優

嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，李出身低收入家...

身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，...

許倬雲獲獎：國學必須是活的

「國學必須是活的，國學不能是死的，國學不是復活過去，而是復興與修改過去、迎來明天。」九十歲中研院院士許倬雲獲中國大陸第四...

熱門新聞

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

國小學生學奈米 李家同：搞不懂教育高官在想什麼

長榮中學勞資糾紛見曙光 將分期清償教師研究費

校園會客室／國之北疆 幼教師播下美的種子

學測滿分生太多惹議 教部：鑑別度以10年平均值為目標

揭密電競選手的致勝秘技！教練：懂得「自主學習」比努力更重要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。