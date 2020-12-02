台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示，數據嚴重錯誤，南市209所國小，有171校辦課後照顧，涵蓋率79%，要求托育催生聯盟更正。

鄭新輝說，台南市有偏鄉學校多的特性，共有114所偏鄉國小，考慮到學生安全，原則上都是照顧到5點半，最多可延到6點；另六都中都會型狀況也不同，以台南來說就和台北不同，不應相互比較。依規定，只要家長有需要，滿15人就可開課後照顧班。托育催生聯盟應更正資料，以免誤導。

鄭新輝說，台南有209所國小，共有171所開課後照顧班，多數都到5點半，晚上6點才下課約3%。有老師表示，不能以學校沒有延長到晚上6點，甚至更晚就說沒課後照顧，有失公允；若課後照顧班要延到5點半以後，那老師、行政人員都要加班，將沒完沒了，學校又不是商店。